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Более четверти месячной нормы осадков выпало в Москве менее чем за 2 часа

Более четверти месячной нормы осадков выпало в Москве менее чем за 2 часа - РИА Новости, 12.07.2022

Более четверти месячной нормы осадков выпало в Москве менее чем за 2 часа

Более четверти месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы менее чем за 2 часа, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-10T22:10

2022-07-10T22:10

2022-07-12T14:35

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комплекс городского хозяйства москвы

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Более четверти месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы менее чем за 2 часа, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства."Более четверти месячной нормы осадков выпало в отдельных районах города менее чем за 2 часа. Наибольшее количество осадков зафиксировано в ЮЗАО, ЦАО и ЗАО", - сказано в сообщении.Сообщается, что непогода не повлияла на работу систем жизнеобеспечения города, городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции.В комплексе городского хозяйства предупредили, что согласно прогнозу синоптиков, осадки ожидаются до утра понедельника, но будут менее интенсивными, сохраняется сильный ветер, и порекомендовали Москвичам быть предельно внимательными на улице.

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Алёна Пава

цао, москва, погода, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы