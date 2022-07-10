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Более четверти месячной нормы осадков выпало в Москве менее чем за 2 часа
Более четверти месячной нормы осадков выпало в Москве менее чем за 2 часа - РИА Новости, 12.07.2022
Более четверти месячной нормы осадков выпало в Москве менее чем за 2 часа
Более четверти месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы менее чем за 2 часа, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-10T22:10
2022-07-10T22:10
2022-07-12T14:35
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Более четверти месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы менее чем за 2 часа, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства."Более четверти месячной нормы осадков выпало в отдельных районах города менее чем за 2 часа. Наибольшее количество осадков зафиксировано в ЮЗАО, ЦАО и ЗАО", - сказано в сообщении.Сообщается, что непогода не повлияла на работу систем жизнеобеспечения города, городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции.В комплексе городского хозяйства предупредили, что согласно прогнозу синоптиков, осадки ожидаются до утра понедельника, но будут менее интенсивными, сохраняется сильный ветер, и порекомендовали Москвичам быть предельно внимательными на улице.
https://ria.ru/20220710/pogoda-1801541848.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цао, москва, погода, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы