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Более четверти месячной нормы осадков выпало в Москве менее чем за 2 часа - РИА Новости, 12.07.2022
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Более четверти месячной нормы осадков выпало в Москве менее чем за 2 часа
Более четверти месячной нормы осадков выпало в Москве менее чем за 2 часа - РИА Новости, 12.07.2022
Более четверти месячной нормы осадков выпало в Москве менее чем за 2 часа
Более четверти месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы менее чем за 2 часа, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-10T22:10
2022-07-12T14:35
москва сегодня: мегаполис для жизни
цао
москва
погода
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Более четверти месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы менее чем за 2 часа, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства."Более четверти месячной нормы осадков выпало в отдельных районах города менее чем за 2 часа. Наибольшее количество осадков зафиксировано в ЮЗАО, ЦАО и ЗАО", - сказано в сообщении.Сообщается, что непогода не повлияла на работу систем жизнеобеспечения города, городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции.В комплексе городского хозяйства предупредили, что согласно прогнозу синоптиков, осадки ожидаются до утра понедельника, но будут менее интенсивными, сохраняется сильный ветер, и порекомендовали Москвичам быть предельно внимательными на улице.
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цао, москва, погода, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы
22:10 10.07.2022 (обновлено: 14:35 12.07.2022)
 

Более четверти месячной нормы осадков выпало в Москве менее чем за 2 часа

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтомобиль на дороге во время сильного дождя в Москве
Автомобиль на дороге во время сильного дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Более четверти месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы менее чем за 2 часа, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
"Более четверти месячной нормы осадков выпало в отдельных районах города менее чем за 2 часа. Наибольшее количество осадков зафиксировано в ЮЗАО, ЦАО и ЗАО", - сказано в сообщении.
Сообщается, что непогода не повлияла на работу систем жизнеобеспечения города, городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции.
В комплексе городского хозяйства предупредили, что согласно прогнозу синоптиков, осадки ожидаются до утра понедельника, но будут менее интенсивными, сохраняется сильный ветер, и порекомендовали Москвичам быть предельно внимательными на улице.
Люди во время дождя на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
10 июля, 15:35
Москвичей предупредили о дождливой и пасмурной погоде во второй декаде июля
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниЦАОМоскваПогодаКомплекс городского хозяйства МосквыГородское хозяйство Москвы
 
 
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