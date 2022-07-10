https://ria.ru/20220710/donetsk-1801592461.html

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 10.07.2022

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка

Украинские войска выпустили в направлении Кировского района Донецка пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T23:35

2022-07-10T23:35

2022-07-10T23:35

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

украина

донецкая народная республика

донбасс

вооруженные силы украины

нато

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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили в направлении Кировского района Донецка пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Первомайское – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220710/ukraina-1801557482.html

донецк (днр)

украина

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донецк (днр), украина, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины, нато