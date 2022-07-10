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Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 10.07.2022
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска выпустили в направлении Кировского района Донецка пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T23:35
2022-07-10T23:35
2022-07-10T23:35
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
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донецкая народная республика
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вооруженные силы украины
нато
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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили в направлении Кировского района Донецка пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Первомайское – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220710/ukraina-1801557482.html
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донецк (днр), украина, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины, нато
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
В ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли Кировский район Донецка снарядами "натовского" калибра