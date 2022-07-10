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Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 10.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220710/donetsk-1801592461.html
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 10.07.2022
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска выпустили в направлении Кировского района Донецка пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T23:35
2022-07-10T23:35
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
украина
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
нато
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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили в направлении Кировского района Донецка пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Первомайское – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220710/ukraina-1801557482.html
донецк (днр)
украина
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донецк (днр), украина, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины, нато
23:35 10.07.2022
 
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка

В ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли Кировский район Донецка снарядами "натовского" калибра

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск
Последствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Последствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили в направлении Кировского района Донецка пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Первомайское – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
17:56
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Специальная военная операция на УкраинеДонецк (ДНР)УкраинаДонецкая Народная РеспубликаДонбассВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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