16:02 10.07.2022 (обновлено: 16:22 10.07.2022)
Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка
В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела
Жилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска за 13 минут дважды обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив в общей сложности десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.44 (совпадает с мск) – населенный пункт Первомайское – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 15.57 – населенный пункт Первомайское – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщения представительства в Telegram-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.