https://ria.ru/20220710/donetsk-1801521657.html

Украинские войска снова обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска снова обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 10.07.2022

Украинские войска снова обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска снова обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 10 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T12:35

2022-07-10T12:35

2022-07-10T12:48

специальная военная операция на украине

в мире

петровский район

донецк (днр)

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 10 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Ранее сообщалось, что по этому району были выпущены пять мин калибром 120 миллиметров."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 12.10 - н.п. Марьинка – г. Донецк (Петровский район): выпущено 10 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20220710/obstrel-1801518869.html

https://ria.ru/20220710/kherson-1801517986.html

петровский район

донецк (днр)

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, петровский район, донецк (днр), донецкая народная республика