12:35 10.07.2022 (обновлено: 12:48 10.07.2022)
Украинские войска снова обстреляли Петровский район Донецка
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка десять снарядов
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС ДНР на стреле пожарной машины во время ликвидации последствий обстрелов со стороны ВСУ Донецка
Сотрудник МЧС ДНР на стреле пожарной машины во время ликвидации последствий обстрелов со стороны ВСУ Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 10 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Ранее сообщалось, что по этому району были выпущены пять мин калибром 120 миллиметров.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 12.10 - н.п. Марьинка – г. Донецк (Петровский район): выпущено 10 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.