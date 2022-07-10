Рейтинг@Mail.ru
Украинские военные обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 10.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220710/donetsk-1801513882.html
Украинские военные обстреляли Киевский район Донецка
Украинские военные обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 10.07.2022
Украинские военные обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска выпустили семь снарядов калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T11:31
2022-07-10T14:17
в мире
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793932127_0:304:3100:2048_1920x0_80_0_0_c6a4f302b0f5486268376d5713b9ddec.jpg
ДОНЕЦК, 10 июл — РИА Новости. Украинские войска выпустили семь снарядов калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:15 (время совпадает с мск. — Прим. ред.) — н. п. Первомайское — г. Донецк (Киевский район): выпущено семь снарядов калибра 155 миллиметров", — говорится в заявлении в Telegram-канале СЦКК.Утром силовики обстреляли шесть районов Донецка 22 боеприпасами.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине разработана и изготовлена в единственном экземпляре подходящая для таких снарядов колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана".Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793932127_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c17312210658fe32ab27078a7935df13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире
11:31 10.07.2022 (обновлено: 14:17 10.07.2022)
 
Украинские военные обстреляли Киевский район Донецка

Украинские военные обстреляли Киевский район Донецка снарядами калибра 155 миллиметров

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военнослужащие в Донецкой области
Украинские военнослужащие в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военнослужащие в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 10 июл — РИА Новости. Украинские войска выпустили семь снарядов калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:15 (время совпадает с мск. — Прим. ред.) — н. п. Первомайское — г. Донецк (Киевский район): выпущено семь снарядов калибра 155 миллиметров", — говорится в заявлении в Telegram-канале СЦКК.
Утром силовики обстреляли шесть районов Донецка 22 боеприпасами.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине разработана и изготовлена в единственном экземпляре подходящая для таких снарядов колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана".
Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала