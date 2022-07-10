https://ria.ru/20220710/donetsk-1801513882.html

Украинские военные обстреляли Киевский район Донецка

Украинские военные обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 10.07.2022

Украинские военные обстреляли Киевский район Донецка

Украинские войска выпустили семь снарядов калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T11:31

2022-07-10T11:31

2022-07-10T14:17

в мире

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 10 июл — РИА Новости. Украинские войска выпустили семь снарядов калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:15 (время совпадает с мск. — Прим. ред.) — н. п. Первомайское — г. Донецк (Киевский район): выпущено семь снарядов калибра 155 миллиметров", — говорится в заявлении в Telegram-канале СЦКК.Утром силовики обстреляли шесть районов Донецка 22 боеприпасами.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине разработана и изготовлена в единственном экземпляре подходящая для таких снарядов колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана".Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире