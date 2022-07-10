https://ria.ru/20220710/donetsk-1801512970.html

Украинские войска обстреляли Донецк минами

Украинские войска обстреляли Донецк минами - РИА Новости, 10.07.2022

Украинские войска обстреляли Донецк минами

Украинские войска выпустили пять мин калибром 120 миллиметров по Петровскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T11:19

2022-07-10T11:19

2022-07-10T11:19

в мире

донецк (днр)

петровский район

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили пять мин калибром 120 миллиметров по Петровскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.55 (время совпадает с мск - ред.) - н.п. Марьинка – г. Донецк (Петровский район): выпущено пять мин калибром 120 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

петровский район

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

в мире, донецк (днр), петровский район, донецкая народная республика