https://ria.ru/20220710/donetsk-1801512970.html
Украинские войска обстреляли Донецк минами
Украинские войска обстреляли Донецк минами - РИА Новости, 10.07.2022
Украинские войска обстреляли Донецк минами
Украинские войска выпустили пять мин калибром 120 миллиметров по Петровскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T11:19
2022-07-10T11:19
2022-07-10T11:19
в мире
донецк (днр)
петровский район
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили пять мин калибром 120 миллиметров по Петровскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.55 (время совпадает с мск - ред.) - н.п. Марьинка – г. Донецк (Петровский район): выпущено пять мин калибром 120 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
петровский район
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), петровский район, донецкая народная республика
Украинские войска обстреляли Донецк минами
Украинские войска обстреляли Донецк минами калибра 120 миллиметров