https://ria.ru/20220710/donetsk-1801497768.html

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 10.07.2022

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка

Украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T09:01

2022-07-10T09:01

2022-07-10T09:04

специальная военная операция на украине

в мире

днр

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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.35 (время совпадает с мск - ред.) - н.п. Первомайское - г. Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220709/donetsk-1801462815.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днр