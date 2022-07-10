https://ria.ru/20220710/donetsk-1801497500.html

Украинские войска выпустили семь снарядов по двум районам Донецка

Украинские войска выпустили семь снарядов по двум районам Донецка - РИА Новости, 10.07.2022

Украинские войска выпустили семь снарядов по двум районам Донецка

Украинские войска выпустили семь снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка, заявило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T08:52

2022-07-10T08:52

2022-07-10T08:52

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

днр

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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили семь снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.25 (время совпадает с мск - ред.) - н.п. Первомайское - г. Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено семь снарядов калибром 155 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецк (днр), днр