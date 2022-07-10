https://ria.ru/20220710/donetsk-1801495631.html
Украинские войска вновь обстреляли Донецк
Украинские войска вновь обстреляли Донецк - РИА Новости, 10.07.2022
Украинские войска вновь обстреляли Донецк
Украинские войска выпустили еще пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T08:27
2022-07-10T08:27
2022-07-10T08:34
специальная военная операция на украине
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797348745_0:94:3098:1837_1920x0_80_0_0_7d6d73c2835834e4b834ea7b0a5d33bd.jpg
ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее представительство сообщало, что украинские войска также выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району города."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.10 (время совпадает с мск - ред.) - н.п. Первомайское - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797348745_369:0:3098:2047_1920x0_80_0_0_6153ff62a9040c096a7bbf0a90d0b60e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире
08:27 10.07.2022 (обновлено: 08:34 10.07.2022)
Украинские войска вновь обстреляли Донецк
Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка еще пять снарядов