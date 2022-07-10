05:01 10.07.2022 (обновлено: 07:51 10.07.2022)
Украинские войска обстреляли шесть районов Донецка
Украинские войска выпустили по Донецку 22 снаряда калибром 155 миллиметров
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ
Жилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 июл — РИА Новости. Украинские войска с раннего утра обстреляли шесть районов Донецка, выпустив 14 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — Прим. ред.) по направлению: 04:20 - н.п. Нетайлово — н.п. Донецк (Ворошиловский, Ленинский, Калининский, Киевский, Пролетарский районы): выпущено 14 снарядов калибром 155 мм", — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале СЦКК.
Спустя 20 минут, в 4:40 мск украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 155 мм по направлению Калининского и Буденновского районов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов была освобождена вся территория ЛНР.