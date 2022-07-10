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Украинские войска обстреляли шесть районов Донецка - РИА Новости, 10.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220710/donetsk-1801487651.html
Украинские войска обстреляли шесть районов Донецка
Украинские войска обстреляли шесть районов Донецка - РИА Новости, 10.07.2022
Украинские войска обстреляли шесть районов Донецка
Украинские войска с раннего утра обстреляли шесть районов Донецка, выпустив 14 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T05:01
2022-07-10T07:51
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 10 июл — РИА Новости. Украинские войска с раннего утра обстреляли шесть районов Донецка, выпустив 14 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — Прим. ред.) по направлению: 04:20 - н.п. Нетайлово — н.п. Донецк (Ворошиловский, Ленинский, Калининский, Киевский, Пролетарский районы): выпущено 14 снарядов калибром 155 мм", — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале СЦКК.Спустя 20 минут, в 4:40 мск украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 155 мм по направлению Калининского и Буденновского районов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов была освобождена вся территория ЛНР.
https://ria.ru/20220710/alchevsk-1801486117.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
украина
донецкая народная республика
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в мире, донецк (днр), украина, донецкая народная республика
05:01 10.07.2022 (обновлено: 07:51 10.07.2022)
 
Украинские войска обстреляли шесть районов Донецка

Украинские войска выпустили по Донецку 22 снаряда калибром 155 миллиметров

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ
Жилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Жилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 10 июл — РИА Новости. Украинские войска с раннего утра обстреляли шесть районов Донецка, выпустив 14 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — Прим. ред.) по направлению: 04:20 - н.п. Нетайлово — н.п. Донецк (Ворошиловский, Ленинский, Калининский, Киевский, Пролетарский районы): выпущено 14 снарядов калибром 155 мм", — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале СЦКК.
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Спустя 20 минут, в 4:40 мск украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 155 мм по направлению Калининского и Буденновского районов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов была освобождена вся территория ЛНР.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)УкраинаДонецкая Народная Республика
 
 
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