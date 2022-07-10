https://ria.ru/20220710/donetsk-1801487651.html

Украинские войска обстреляли шесть районов Донецка

Украинские войска обстреляли шесть районов Донецка - РИА Новости, 10.07.2022

Украинские войска обстреляли шесть районов Донецка

Украинские войска с раннего утра обстреляли шесть районов Донецка, выпустив 14 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T05:01

2022-07-10T05:01

2022-07-10T07:51

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

украина

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 10 июл — РИА Новости. Украинские войска с раннего утра обстреляли шесть районов Донецка, выпустив 14 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — Прим. ред.) по направлению: 04:20 - н.п. Нетайлово — н.п. Донецк (Ворошиловский, Ленинский, Калининский, Киевский, Пролетарский районы): выпущено 14 снарядов калибром 155 мм", — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале СЦКК.Спустя 20 минут, в 4:40 мск украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 155 мм по направлению Калининского и Буденновского районов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов была освобождена вся территория ЛНР.

https://ria.ru/20220710/alchevsk-1801486117.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, донецк (днр), украина, донецкая народная республика