https://ria.ru/20220710/dnr-1801509448.html

В ДНР за сутки уничтожили два "Града" и одну "Фурию"

В ДНР за сутки уничтожили два "Града" и одну "Фурию" - РИА Новости, 10.07.2022

В ДНР за сутки уничтожили два "Града" и одну "Фурию"

Военные ДНР и РФ уничтожили за прошедшие сутки две установки "Град", один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Фурия", а также подавили три огневые точки... РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T10:41

2022-07-10T10:41

2022-07-10T10:41

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Военные ДНР и РФ уничтожили за прошедшие сутки две установки "Град", один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Фурия", а также подавили три огневые точки украинских войск, сообщает народная милиция республики."️Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две установки РСЗО БМ-21 "Град", один БПЛА "Фурия", два бронированных автомобиля. Подавлены три огневые точки противника в районах населенный пунктов Авдеевка, Новгородское и Дылеевка", - говорится в заявлении народной милиции в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины