https://ria.ru/20220710/dnr-1801509448.html
В ДНР за сутки уничтожили два "Града" и одну "Фурию"
В ДНР за сутки уничтожили два "Града" и одну "Фурию" - РИА Новости, 10.07.2022
В ДНР за сутки уничтожили два "Града" и одну "Фурию"
Военные ДНР и РФ уничтожили за прошедшие сутки две установки "Град", один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Фурия", а также подавили три огневые точки... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T10:41
2022-07-10T10:41
2022-07-10T10:41
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792835210_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_b8369f656d9f86ca757f6205cf1272b5.jpg
ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Военные ДНР и РФ уничтожили за прошедшие сутки две установки "Град", один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Фурия", а также подавили три огневые точки украинских войск, сообщает народная милиция республики."️Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две установки РСЗО БМ-21 "Град", один БПЛА "Фурия", два бронированных автомобиля. Подавлены три огневые точки противника в районах населенный пунктов Авдеевка, Новгородское и Дылеевка", - говорится в заявлении народной милиции в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792835210_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_37d5582dd494585e5cf6ec5a7dc0328d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
В ДНР за сутки уничтожили два "Града" и одну "Фурию"
Военные ДНР и России за сутки уничтожили две установки "Град" и один беспилотник "Фурия"