https://ria.ru/20220710/deti-1801490164.html

Дети осквернившей памятник Зорге женщины в порядке, заявила омбудсмен

Дети осквернившей памятник Зорге женщины в порядке, заявила омбудсмен - РИА Новости, 10.07.2022

Дети осквернившей памятник Зорге женщины в порядке, заявила омбудсмен

Состояние детей женщины, которую подозревают в том, что она облила краской памятник разведчику, герою СССР Рихарду Зорге во Владивостоке, в настоящий момент не... РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T07:10

2022-07-10T07:10

2022-07-10T07:10

владивосток

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 10 июл – РИА Новости. Состояние детей женщины, которую подозревают в том, что она облила краской памятник разведчику, герою СССР Рихарду Зорге во Владивостоке, в настоящий момент не требует вмешательства службы омбудсмена, но ситуация с несовершеннолетними на время ареста матери остаётся под контролем, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова.Утром 9 мая постамент памятника Зорге во Владивостоке был облит красной краской. Монумент отчистили. По подозрению в вандализме была задержана 39-летняя местная жительница. Суд заключил ее под стражу, она пройдет психиатрическую экспертизу. Позднее статья "вандализм" была переквалифицирована в "уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации", она предусматривает до 6 лет лишения свободы.По её словам, на время ареста матери девочки будут проживать с отцом, "ситуация находится на контроле".Ранее СУСК по Приморскому краю сообщал, что женщина облила монумент краской "с целью причинения ущерба историко-культурному значению памятника".Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что женщина не ожидала, что ее найдут, и она "была в шоке, что ее так быстро нашли". Собеседник агентства уточнял, что фигурантка выбрала "первый попавшийся памятник, она вообще не знает, кто такой Зорге". Позже источник агентства сообщал, что фигурантка не намерена приносить извинения за свой поступок.Зорге – резидент советской разведки в Японии времен Второй мировой войны, герой Советского Союза. Памятник ему во Владивостоке открыли в ноябре 2019 года в сквере, носящем его имя. Автор скульптуры - Илья Топчий. Зорге был связан с Владивостоком, дважды он посещал город (в 1926 и 1935 годах), сюда шли его шифровки из Японии. Во Владивостоке жил его радист Борис Якубович, а в доме на улице Пушкинская – связник Анатолий Черняков.Перед началом войны Зорге смог получить точную информацию о нападении нацистской Германии на СССР и о силах немецкой армии, которые планировалось в нем задействовать, а осенью 1941 года сообщил, что Япония не будет нападать на СССР, что позволило перебросить сибирские дивизии на оборону Москвы. Группа Зорге была схвачена 18 октября 1941 года, 7 ноября 1944 года советский разведчик был казнен. Спустя 20 лет, в 1964 году, Рихарду Зорге присвоили звание героя Советского Союза посмертно.

https://ria.ru/20220628/ogon-1798734786.html

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

владивосток, происшествия