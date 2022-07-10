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Производители молочных продуктов предупредили британцев об угрозе дефицита - РИА Новости, 10.07.2022
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Производители молочных продуктов предупредили британцев об угрозе дефицита
Производители молочных продуктов предупредили британцев об угрозе дефицита - РИА Новости, 10.07.2022
Производители молочных продуктов предупредили британцев об угрозе дефицита
Британия находится на грани дефицита молочных продуктов из-за роста цен на топливо и нехватки рабочих рук, предупреждает крупнейший производитель молочных... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T20:35
2022-07-10T20:39
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Британия находится на грани дефицита молочных продуктов из-за роста цен на топливо и нехватки рабочих рук, предупреждает крупнейший производитель молочных продуктов в стране Arla Foods.По словам управляющего директора компании в Соединенном Королевстве Эша Амирахмади, слова которого приводит газета Telegraph, производство молока в стране в 2022 году снизилось на 3%. Если показатель спада достигнет 5%, страна столкнется с дефицитом, отмечает менеджер Arla Foods.По мнению Амирахмади, Британия "находится на грани" нехватки молочных продуктов.Согласно управляющему директору, компания ведет переговоры с британскими министрами о получении удобрений и топлива. Arla Foods, которой не хватает фермеров, водителей и квалифицированных рабочих на фабриках, призывает власти предпринять необходимые меры.Представитель правительства в свою очередь призвал молочную промышленность осуществлять долгосрочные инвестиции в рабочую силу Соединенного Королевства, а не полагаться на работников из-за рубежа.
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в мире, великобритания
20:35 10.07.2022 (обновлено: 20:39 10.07.2022)
 
Производители молочных продуктов предупредили британцев об угрозе дефицита

Производитель молочных продуктов Arla Foods предупредил британцев об угрозе дефицита

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЦех розлива молока
Цех розлива молока - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Цех розлива молока. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Британия находится на грани дефицита молочных продуктов из-за роста цен на топливо и нехватки рабочих рук, предупреждает крупнейший производитель молочных продуктов в стране Arla Foods.
По словам управляющего директора компании в Соединенном Королевстве Эша Амирахмади, слова которого приводит газета Telegraph, производство молока в стране в 2022 году снизилось на 3%. Если показатель спада достигнет 5%, страна столкнется с дефицитом, отмечает менеджер Arla Foods.
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По мнению Амирахмади, Британия "находится на грани" нехватки молочных продуктов.
"Фермеры страдают из-за резкого роста цен на топливо, корм для животных и удобрения, в то время как нехватка рабочих рук также наносит урон отрасли", - говорится в сообщении издания.
Согласно управляющему директору, компания ведет переговоры с британскими министрами о получении удобрений и топлива. Arla Foods, которой не хватает фермеров, водителей и квалифицированных рабочих на фабриках, призывает власти предпринять необходимые меры.
Представитель правительства в свою очередь призвал молочную промышленность осуществлять долгосрочные инвестиции в рабочую силу Соединенного Королевства, а не полагаться на работников из-за рубежа.
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