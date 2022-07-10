https://ria.ru/20220710/defitsit-1801579079.html

Производители молочных продуктов предупредили британцев об угрозе дефицита

Производители молочных продуктов предупредили британцев об угрозе дефицита - РИА Новости, 10.07.2022

Производители молочных продуктов предупредили британцев об угрозе дефицита

Британия находится на грани дефицита молочных продуктов из-за роста цен на топливо и нехватки рабочих рук, предупреждает крупнейший производитель молочных... РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T20:35

2022-07-10T20:35

2022-07-10T20:39

в мире

великобритания

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Британия находится на грани дефицита молочных продуктов из-за роста цен на топливо и нехватки рабочих рук, предупреждает крупнейший производитель молочных продуктов в стране Arla Foods.По словам управляющего директора компании в Соединенном Королевстве Эша Амирахмади, слова которого приводит газета Telegraph, производство молока в стране в 2022 году снизилось на 3%. Если показатель спада достигнет 5%, страна столкнется с дефицитом, отмечает менеджер Arla Foods.По мнению Амирахмади, Британия "находится на грани" нехватки молочных продуктов.Согласно управляющему директору, компания ведет переговоры с британскими министрами о получении удобрений и топлива. Arla Foods, которой не хватает фермеров, водителей и квалифицированных рабочих на фабриках, призывает власти предпринять необходимые меры.Представитель правительства в свою очередь призвал молочную промышленность осуществлять долгосрочные инвестиции в рабочую силу Соединенного Королевства, а не полагаться на работников из-за рубежа.

https://ria.ru/20220630/belorussiya-1799201336.html

https://ria.ru/20220627/gaz-1798293811.html

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, великобритания