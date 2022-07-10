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В России за сутки госпитализировали 1125 человек с COVID-19 - РИА Новости, 10.07.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220710/covid-1801481713.html
В России за сутки госпитализировали 1125 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1125 человек с COVID-19 - РИА Новости, 10.07.2022
В России за сутки госпитализировали 1125 человек с COVID-19
Более 1,1 тысячи пациентов с СOVID-19 госпитализированы за сутки в России, это на 11,1% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T00:01
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общество
россия
здоровье - общество
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Более 1,1 тысячи пациентов с СOVID-19 госпитализированы за сутки в России, это на 11,1% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Рост числа госпитализаций произошел в 32 регионах России, снижение – в 43, ситуация не изменилась в 10, сообщили в оперштабе.
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общество, россия, здоровье - общество, коронавирус covid-19
00:01 10.07.2022 (обновлено: 00:08 10.07.2022)
 
В России за сутки госпитализировали 1125 человек с COVID-19

Оперштаб: в России за сутки госпитализировали 1125 человек с COVID-19

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинский работник и пациент в реанимационном отделении COVID-госпиталя
Медицинский работник и пациент в реанимационном отделении COVID-госпиталя - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Медицинский работник и пациент в реанимационном отделении COVID-госпиталя. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Более 1,1 тысячи пациентов с СOVID-19 госпитализированы за сутки в России, это на 11,1% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 9 июля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1125 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 11,1%, - говорится в сообщении.
Рост числа госпитализаций произошел в 32 регионах России, снижение – в 43, ситуация не изменилась в 10, сообщили в оперштабе.
Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя в Симферопольской клинической больнице №7 - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
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