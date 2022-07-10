https://ria.ru/20220710/covid-1801481713.html

В России за сутки госпитализировали 1125 человек с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1125 человек с COVID-19 - РИА Новости, 10.07.2022

В России за сутки госпитализировали 1125 человек с COVID-19

Более 1,1 тысячи пациентов с СOVID-19 госпитализированы за сутки в России, это на 11,1% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T00:01

2022-07-10T00:01

2022-07-10T00:08

общество

россия

здоровье - общество

коронавирус covid-19

распространение коронавируса

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Более 1,1 тысячи пациентов с СOVID-19 госпитализированы за сутки в России, это на 11,1% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Рост числа госпитализаций произошел в 32 регионах России, снижение – в 43, ситуация не изменилась в 10, сообщили в оперштабе.

https://ria.ru/20220708/koronavirus-1801095007.html

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2022

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общество, россия, здоровье - общество, коронавирус covid-19