https://ria.ru/20220710/britaniya-1801486991.html

Британцам предрекли "катастрофическую" зиму и "миллионы" нищих

Британцам предрекли "катастрофическую" зиму и "миллионы" нищих - РИА Новости, 10.07.2022

Британцам предрекли "катастрофическую" зиму и "миллионы" нищих

В январе следующего года счета за электроэнергию для британских домохозяйств могут вырасти до более чем трех тысяч фунтов стерлингов за год, что, как... РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T03:57

2022-07-10T03:57

2022-07-10T03:57

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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. В январе следующего года счета за электроэнергию для британских домохозяйств могут вырасти до более чем трех тысяч фунтов стерлингов за год, что, как предупреждают эксперты, грозит "ввергнуть в нищету миллионы людей", сообщает The Daily Mail со ссылкой на прогнозы консалтинговой компании Cornwall Insight.Как считают аналитики Cornwall Insight, устанавливаемый британским энергорегулятором Ofgem ценовой порог на газ и электричество для потребителей повысится с нынешних "рекордных" 1971 (145 тысяч рублей) до 3245 фунтов стерлингов (около 240 тысяч рублей) в октябре, а затем до 3364 фунтов стерлингов (около 250 тысяч рублей) в начале следующего года.Отмечается, что последний прогноз компании показал резкий рост по сравнению с предыдущими оценками. Так, в прогнозе от 22 июня Cornwall Insight прогнозировала рост ценового порога до 2981 (около 220 тысяч рублей) в октябре и 3003 фунтов стерлингов в январе.По оценкам экспертов, подобное повышение цен может "ввергнуть в нищету миллионы людей", поэтому британским семьям потребуется гораздо больше помощи от государства в "катастрофическую" зиму, указывает The Daily Mail.Как отмечает издание, новые прогнозы "мрачны" и окажут дополнительное давление на домохозяйства, которые уже сталкиваются с ростом цен в условиях кризиса стоимости жизни. Так, британцы уже борются с растущими ценами на продукты питания и топливо, а инфляция, согласно прогнозам, после роста до "колоссальных" 9,1% в мае к концу года вырастет до 11%.Британский энергорегулятор Ofgem в апреле повысил ценовой порог на газ и электричество для потребителей с 1277 (около 94 тысяч рублей) до 1971 фунтов стерлингов в год из-за резкого роста мировых цен на природный газ. Ценовой порог на энергию в Британии устанавливается регулятором два раза в год на летний (апрель – сентябрь) и на зимний (октябрь – март) периоды. Поставщики не могут устанавливать цены выше этого максимума.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.

https://ria.ru/20220623/retsessiya-1797457167.html

https://ria.ru/20220629/golod-1798798880.html

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