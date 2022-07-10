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Из-за обстрелов со стороны ВСУ повреждена горбольница Херсона - РИА Новости, 10.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220710/bolnitsa-1801536438.html
Из-за обстрелов со стороны ВСУ повреждена горбольница Херсона
Из-за обстрелов со стороны ВСУ повреждена горбольница Херсона - РИА Новости, 10.07.2022
Из-за обстрелов со стороны ВСУ повреждена горбольница Херсона
Городская клиническая больница Херсона повреждена из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщили в ГУ МВД Херсонской области. РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T14:50
2022-07-10T16:19
специальная военная операция на украине
херсон
в мире
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл — РИА Новости. Городская клиническая больница Херсона повреждена из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщили в ГУ МВД Херсонской области."В результате сегодняшних ракетных ударов по Херсону со стороны украинских формирований повреждения получила городская клиническая больница имени Е. Е. Карабелеша на проспекте Ушакова, 22/1", — говорится в заявлении в Telegram-канале главка.Также при ударе разрушен жилой дом, два человека пострадали.В другом посте на канале МВД указано, что обстрел идет в том числе из американских РСЗО HIMARS."Нацисты из ВСУ ведут огонь по жилым районам Херсона, вот такие осколки от снарядов "Хаймарс" сыпятся с неба", — говорится в сообщении с фотографиями осколков.Как сообщили ранее в новой военно-гражданской администрации региона, за выходные по целям над Херсоном также дважды сработали силы противовоздушной обороны, обстрел велся украинскими войсками со стороны Николаевской области.Россия с 24 февраля проводит на Украине военную операцию, направленную на защиту жителей Донбасса, которые, как подчеркнул Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима. За время президентства Джо Байдена США предоставили Украине военную помощь на сумму в 6,8 миллиарда долларов, в частности, поставлены системы HIMARS.Россия направила всем странам, включая Соединенные Штаты, ноту из-за вооружения Украины. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с иностранными вооружениями для ВСУ и нацбатов станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем".
https://ria.ru/20220710/alchevsk-1801486117.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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херсон, в мире, вооруженные силы украины
14:50 10.07.2022 (обновлено: 16:19 10.07.2022)
 
Из-за обстрелов со стороны ВСУ повреждена горбольница Херсона

Из-за обстрелов со стороны украинских войск повреждена городская больница Херсона

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСтела на въезде в Херсон
Стела на въезде в Херсон - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл — РИА Новости. Городская клиническая больница Херсона повреждена из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщили в ГУ МВД Херсонской области.
"В результате сегодняшних ракетных ударов по Херсону со стороны украинских формирований повреждения получила городская клиническая больница имени Е. Е. Карабелеша на проспекте Ушакова, 22/1", — говорится в заявлении в Telegram-канале главка.
Также при ударе разрушен жилой дом, два человека пострадали.
В другом посте на канале МВД указано, что обстрел идет в том числе из американских РСЗО HIMARS.
"Нацисты из ВСУ ведут огонь по жилым районам Херсона, вот такие осколки от снарядов "Хаймарс" сыпятся с неба", — говорится в сообщении с фотографиями осколков.
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
02:43Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Алчевск из РСЗО HIMARS
Как сообщили ранее в новой военно-гражданской администрации региона, за выходные по целям над Херсоном также дважды сработали силы противовоздушной обороны, обстрел велся украинскими войсками со стороны Николаевской области.
Россия с 24 февраля проводит на Украине военную операцию, направленную на защиту жителей Донбасса, которые, как подчеркнул Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима.
За время президентства Джо Байдена США предоставили Украине военную помощь на сумму в 6,8 миллиарда долларов, в частности, поставлены системы HIMARS.
Россия направила всем странам, включая Соединенные Штаты, ноту из-за вооружения Украины. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с иностранными вооружениями для ВСУ и нацбатов станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонВ миреВооруженные силы Украины
 
 
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