14:50 10.07.2022 (обновлено: 16:19 10.07.2022)
Из-за обстрелов со стороны ВСУ повреждена горбольница Херсона
Из-за обстрелов со стороны украинских войск повреждена городская больница Херсона
Стела на въезде в Херсон. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл — РИА Новости. Городская клиническая больница Херсона повреждена из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщили в ГУ МВД Херсонской области.
"В результате сегодняшних ракетных ударов по Херсону со стороны украинских формирований повреждения получила городская клиническая больница имени Е. Е. Карабелеша на проспекте Ушакова, 22/1", — говорится в заявлении в Telegram-канале главка.
Также при ударе разрушен жилой дом, два человека пострадали.
В другом посте на канале МВД указано, что обстрел идет в том числе из американских РСЗО HIMARS.
"Нацисты из ВСУ ведут огонь по жилым районам Херсона, вот такие осколки от снарядов "Хаймарс" сыпятся с неба", — говорится в сообщении с фотографиями осколков.
Как сообщили ранее в новой военно-гражданской администрации региона, за выходные по целям над Херсоном также дважды сработали силы противовоздушной обороны, обстрел велся украинскими войсками со стороны Николаевской области.
Россия с 24 февраля проводит на Украине военную операцию, направленную на защиту жителей Донбасса, которые, как подчеркнул Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима.
За время президентства Джо Байдена США предоставили Украине военную помощь на сумму в 6,8 миллиарда долларов, в частности, поставлены системы HIMARS.
Россия направила всем странам, включая Соединенные Штаты, ноту из-за вооружения Украины. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с иностранными вооружениями для ВСУ и нацбатов станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем".