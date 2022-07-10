https://ria.ru/20220710/bolnitsa-1801536438.html

Из-за обстрелов со стороны ВСУ повреждена горбольница Херсона

Из-за обстрелов со стороны ВСУ повреждена горбольница Херсона - РИА Новости, 10.07.2022

Из-за обстрелов со стороны ВСУ повреждена горбольница Херсона

Городская клиническая больница Херсона повреждена из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщили в ГУ МВД Херсонской области. РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T14:50

2022-07-10T14:50

2022-07-10T16:19

специальная военная операция на украине

херсон

в мире

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл — РИА Новости. Городская клиническая больница Херсона повреждена из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщили в ГУ МВД Херсонской области."В результате сегодняшних ракетных ударов по Херсону со стороны украинских формирований повреждения получила городская клиническая больница имени Е. Е. Карабелеша на проспекте Ушакова, 22/1", — говорится в заявлении в Telegram-канале главка.Также при ударе разрушен жилой дом, два человека пострадали.В другом посте на канале МВД указано, что обстрел идет в том числе из американских РСЗО HIMARS."Нацисты из ВСУ ведут огонь по жилым районам Херсона, вот такие осколки от снарядов "Хаймарс" сыпятся с неба", — говорится в сообщении с фотографиями осколков.Как сообщили ранее в новой военно-гражданской администрации региона, за выходные по целям над Херсоном также дважды сработали силы противовоздушной обороны, обстрел велся украинскими войсками со стороны Николаевской области.Россия с 24 февраля проводит на Украине военную операцию, направленную на защиту жителей Донбасса, которые, как подчеркнул Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима. За время президентства Джо Байдена США предоставили Украине военную помощь на сумму в 6,8 миллиарда долларов, в частности, поставлены системы HIMARS.Россия направила всем странам, включая Соединенные Штаты, ноту из-за вооружения Украины. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с иностранными вооружениями для ВСУ и нацбатов станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем".

https://ria.ru/20220710/alchevsk-1801486117.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсон

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

херсон, в мире, вооруженные силы украины