https://ria.ru/20220710/baykal-1801128745.html

Туристы смогут изучить достопримечательности вокруг Байкала онлайн

Туристы смогут изучить достопримечательности вокруг Байкала онлайн - РИА Новости, 10.07.2022

Туристы смогут изучить достопримечательности вокруг Байкала онлайн

У туристов появилась возможность познакомиться онлайн с природными территориями вокруг Байкала, сообщает пресс-служба учреждения "Заповедное Прибайкалье". РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T03:55

2022-07-10T03:55

2022-07-10T03:55

туризм

туризм

байкал

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. У туристов появилась возможность познакомиться онлайн с природными территориями вокруг Байкала, сообщает пресс-служба учреждения "Заповедное Прибайкалье".В состав предприятия входит четыре заповедника федерального значения — Байкало-Ленский, заказники Красный Яр и Тофаларский, а также Прибайкальский нацпарк.Интерактивная карта позволяет онлайн увидеть природные объекты и достопримечательности региона. Она адресована в первую очередь тем, кто отправляется на свидание с Байкалом впервые, говорится в сообщении организации.Созданием карты занимались сотрудники заповедников, работники турсферы и специалисты по экологическому просвещению.Для карты еще продолжается съемка сферических панорам. По словам Крюкова, это делается, чтобы потенциальный гость любой территории на заповедных берегах Байкала мог виртуально "прогуляться" по разным точкам туристического маршрута. Создатели карты планируют добавить новые возможности для пользователей: представить краткие паспорта туристских маршрутов, описания и характеристики объектов инфраструктуры.

https://ria.ru/20220708/aviabilety-1800868457.html

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Мария Селиванова

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