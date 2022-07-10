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Туристы смогут изучить достопримечательности вокруг Байкала онлайн - РИА Новости, 10.07.2022
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Туризм
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Туристы смогут изучить достопримечательности вокруг Байкала онлайн
Туристы смогут изучить достопримечательности вокруг Байкала онлайн - РИА Новости, 10.07.2022
Туристы смогут изучить достопримечательности вокруг Байкала онлайн
У туристов появилась возможность познакомиться онлайн с природными территориями вокруг Байкала, сообщает пресс-служба учреждения "Заповедное Прибайкалье". РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T03:55
2022-07-10T03:55
туризм
туризм
байкал
иркутская область
новости - туризм
республика бурятия
заповедники
достопримечательности
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. У туристов появилась возможность познакомиться онлайн с природными территориями вокруг Байкала, сообщает пресс-служба учреждения "Заповедное Прибайкалье".В состав предприятия входит четыре заповедника федерального значения — Байкало-Ленский, заказники Красный Яр и Тофаларский, а также Прибайкальский нацпарк.Интерактивная карта позволяет онлайн увидеть природные объекты и достопримечательности региона. Она адресована в первую очередь тем, кто отправляется на свидание с Байкалом впервые, говорится в сообщении организации.Созданием карты занимались сотрудники заповедников, работники турсферы и специалисты по экологическому просвещению.Для карты еще продолжается съемка сферических панорам. По словам Крюкова, это делается, чтобы потенциальный гость любой территории на заповедных берегах Байкала мог виртуально "прогуляться" по разным точкам туристического маршрута. Создатели карты планируют добавить новые возможности для пользователей: представить краткие паспорта туристских маршрутов, описания и характеристики объектов инфраструктуры.
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туризм, байкал, иркутская область, новости - туризм, республика бурятия, заповедники, достопримечательности
03:55 10.07.2022
 
Туристы смогут изучить достопримечательности вокруг Байкала онлайн

Достопримечательности вокруг Байкала теперь можно изучить онлайн на интерактивной карте

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкТурист отдыхает на острове Ольхон
Турист отдыхает на острове Ольхон - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. У туристов появилась возможность познакомиться онлайн с природными территориями вокруг Байкала, сообщает пресс-служба учреждения "Заповедное Прибайкалье".
В состав предприятия входит четыре заповедника федерального значения — Байкало-Ленский, заказники Красный Яр и Тофаларский, а также Прибайкальский нацпарк.
Интерактивная карта позволяет онлайн увидеть природные объекты и достопримечательности региона. Она адресована в первую очередь тем, кто отправляется на свидание с Байкалом впервые, говорится в сообщении организации.
Созданием карты занимались сотрудники заповедников, работники турсферы и специалисты по экологическому просвещению.
"Очень благодарен коллективам природоохранных учреждений с берегов Байкала в Иркутской области и республике Бурятия. Они предоставили текстовые, видео- и фотоматериалы для карты. Ее вкладки наполняются и сейчас, процесс идет", — рассказал специалист отдела развития познавательного туризма "Заповедного Прибайкалья" Сергей Крюков.
Для карты еще продолжается съемка сферических панорам. По словам Крюкова, это делается, чтобы потенциальный гость любой территории на заповедных берегах Байкала мог виртуально "прогуляться" по разным точкам туристического маршрута. Создатели карты планируют добавить новые возможности для пользователей: представить краткие паспорта туристских маршрутов, описания и характеристики объектов инфраструктуры.
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