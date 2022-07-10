https://ria.ru/20220710/bayden-1801586418.html

Байден внес изменения в конструкцию своего велосипеда после падения

Байден внес изменения в конструкцию своего велосипеда после падения - РИА Новости, 10.07.2022

Байден внес изменения в конструкцию своего велосипеда после падения

Президент США Джо Байден сообщил, что убрал фиксирующие ногу ремешки с педалей своего велосипеда после падения. РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T21:56

2022-07-10T21:56

2022-07-10T23:28

в мире

делавэр

джо байден

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ВАШИНГТОН, 10 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден сообщил, что убрал фиксирующие ногу ремешки с педалей своего велосипеда после падения."В первую очередь я хочу, чтобы вы знали: я снял крепления с педалей", — рассказал глава государства, подъезжая к журналистам на очередной велопрогулке.Эти выходные он провел в семейной резиденции на пляже Рехобот в штате Делавэр.Джо Байден упал с велосипеда в середине июня, когда подъезжал к журналистам. Президент пояснил, что не смог вовремя вытащить ногу из крепления. В результате инцидента 79-летний американский лидер не пострадал, заявив, что чувствует себя великолепно.

https://ria.ru/20220618/bayden-1796466766.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, делавэр, джо байден