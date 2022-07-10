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Байден внес изменения в конструкцию своего велосипеда после падения - РИА Новости, 10.07.2022
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Байден внес изменения в конструкцию своего велосипеда после падения
Байден внес изменения в конструкцию своего велосипеда после падения - РИА Новости, 10.07.2022
Байден внес изменения в конструкцию своего велосипеда после падения
Президент США Джо Байден сообщил, что убрал фиксирующие ногу ремешки с педалей своего велосипеда после падения. РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T21:56
2022-07-10T23:28
в мире
делавэр
джо байден
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ВАШИНГТОН, 10 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден сообщил, что убрал фиксирующие ногу ремешки с педалей своего велосипеда после падения."В первую очередь я хочу, чтобы вы знали: я снял крепления с педалей", — рассказал глава государства, подъезжая к журналистам на очередной велопрогулке.Эти выходные он провел в семейной резиденции на пляже Рехобот в штате Делавэр.Джо Байден упал с велосипеда в середине июня, когда подъезжал к журналистам. Президент пояснил, что не смог вовремя вытащить ногу из крепления. В результате инцидента 79-летний американский лидер не пострадал, заявив, что чувствует себя великолепно.
https://ria.ru/20220618/bayden-1796466766.html
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в мире, делавэр, джо байден
21:56 10.07.2022 (обновлено: 23:28 10.07.2022)
 
Байден внес изменения в конструкцию своего велосипеда после падения

Президент США Байден внес изменения в конструкцию своего велосипеда после падения

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден сообщил, что убрал фиксирующие ногу ремешки с педалей своего велосипеда после падения.
"В первую очередь я хочу, чтобы вы знали: я снял крепления с педалей", — рассказал глава государства, подъезжая к журналистам на очередной велопрогулке.
Эти выходные он провел в семейной резиденции на пляже Рехобот в штате Делавэр.
Джо Байден упал с велосипеда в середине июня, когда подъезжал к журналистам. Президент пояснил, что не смог вовремя вытащить ногу из крепления. В результате инцидента 79-летний американский лидер не пострадал, заявив, что чувствует себя великолепно.
Президент США Джо Байден после падения с велосипеда - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
18 июня, 17:32
Байден упал с велосипеда
 
В миреДелавэрДжо Байден
 
 
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