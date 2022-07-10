05:39 10.07.2022 (обновлено: 08:44 10.07.2022)
Байден заявил, что едет в Саудовскую Аравию для "противостояния" России
Президент Байден назвал визит в Саудовскую Аравию важным для противодействия России и КНР
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Джо Байден
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден обосновал необходимость предстоящего визита в Саудовскую Аравию тем, что прямое взаимодействие с королевством необходимо для противостояния России и победы в конкурентной борьбе с Китаем.
В преддверии критикуемой многими поездки он написал статью для газеты Washington Post, в которой, в частности, сообщил, что саудовские власти работают с американской администрацией над расширением поставок нефти на мировой рынок и снижения цен на нее.
"Моя работа как президента заключается в том, чтобы сохранять нашу страну сильной и безопасной. Нам необходимо противостоять российской агрессии, занять наилучшую позицию для победы в конкуренции с Китаем, работать над большей стабильностью в важном регионе мира", — утверждает Байден.
По его словам, Саудовская Аравия — одна из стран, которая может "напрямую влиять на результаты такой работы".
Президент США назвал целью запланированной на пятницу встречи с саудовскими лидерами укрепление и развитие "стратегического партнерства, основанного на общих интересах и ответственности с сохранением приверженности фундаментальным американским ценностям".
В числе лидеров, с которыми увидится Байден, будет наследный принц Мухаммед бен Сальман, которого в США подозревают в причастности к убийству оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.
"В отношении Саудовской Аравии мы отменили унаследованную политику открытого чека. Я обнародовал доклад разведки об убийстве Джамаля Хашукджи, ввел новые санкции. <...> 76 раз применил запрет на выдачу виз в рамках нового правила отказывать во въезде в США всякому, кто уличен в преследовании диссидентов за рубежом", — заявил американский президент.
Власти США ввели санкции против окружения наследного принца после убийства Хашукджи, которого расчленили в 2018 году в саудовском консульстве в Стамбуле. По оценкам американских спецслужб, Мухаммед бен Сальман знал об убийстве, и приказ исполнителям мог исходить от него. Эр-Рияд это отрицает.
Байден утверждает, что с самого начала его целью было "переориентировать, а не разорвать" отношения со страной, которая 80 лет выступает стратегическим партнером США. Он отметил вклад Саудовской Аравии в восстановление единства шестерки аравийских монархий, поддержку перемирия в Йемене и работу "с моими экспертами над содействием стабилизации нефтяных рынков вместе с другими производителями ОПЕК".
Байден 13-16 июля посетит Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию в рамках первого ближневосточного турне своего президентства. Он похвастался, что станет первым американским лидером, который напрямую полетит из Израиля в саудовский город Джидду, где пройдет заседание Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Его предшественник Дональд Трамп гордился тем, что первым из президентов США перелетел из Саудовской Аравии в Израиль.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".