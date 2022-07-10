https://ria.ru/20220710/bayden-1801488202.html

Байден заявил, что едет в Саудовскую Аравию для "противостояния" России

Байден заявил, что едет в Саудовскую Аравию для "противостояния" России - РИА Новости, 10.07.2022

Байден заявил, что едет в Саудовскую Аравию для "противостояния" России

Президент США Джо Байден обосновал необходимость предстоящего визита в Саудовскую Аравию тем, что прямое взаимодействие с королевством необходимо для... РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T05:39

2022-07-10T05:39

2022-07-10T08:44

в мире

сша

саудовская аравия

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/19/1798065710_96:0:2927:1592_1920x0_80_0_0_9301a228a7645eceb098aff3840e385e.jpg

ВАШИНГТОН, 10 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден обосновал необходимость предстоящего визита в Саудовскую Аравию тем, что прямое взаимодействие с королевством необходимо для противостояния России и победы в конкурентной борьбе с Китаем.В преддверии критикуемой многими поездки он написал статью для газеты Washington Post, в которой, в частности, сообщил, что саудовские власти работают с американской администрацией над расширением поставок нефти на мировой рынок и снижения цен на нее.По его словам, Саудовская Аравия — одна из стран, которая может "напрямую влиять на результаты такой работы".Президент США назвал целью запланированной на пятницу встречи с саудовскими лидерами укрепление и развитие "стратегического партнерства, основанного на общих интересах и ответственности с сохранением приверженности фундаментальным американским ценностям".В числе лидеров, с которыми увидится Байден, будет наследный принц Мухаммед бен Сальман, которого в США подозревают в причастности к убийству оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи."В отношении Саудовской Аравии мы отменили унаследованную политику открытого чека. Я обнародовал доклад разведки об убийстве Джамаля Хашукджи, ввел новые санкции. <...> 76 раз применил запрет на выдачу виз в рамках нового правила отказывать во въезде в США всякому, кто уличен в преследовании диссидентов за рубежом", — заявил американский президент.Власти США ввели санкции против окружения наследного принца после убийства Хашукджи, которого расчленили в 2018 году в саудовском консульстве в Стамбуле. По оценкам американских спецслужб, Мухаммед бен Сальман знал об убийстве, и приказ исполнителям мог исходить от него. Эр-Рияд это отрицает.Байден утверждает, что с самого начала его целью было "переориентировать, а не разорвать" отношения со страной, которая 80 лет выступает стратегическим партнером США. Он отметил вклад Саудовской Аравии в восстановление единства шестерки аравийских монархий, поддержку перемирия в Йемене и работу "с моими экспертами над содействием стабилизации нефтяных рынков вместе с другими производителями ОПЕК".Байден 13-16 июля посетит Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию в рамках первого ближневосточного турне своего президентства. Он похвастался, что станет первым американским лидером, который напрямую полетит из Израиля в саудовский город Джидду, где пройдет заседание Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Его предшественник Дональд Трамп гордился тем, что первым из президентов США перелетел из Саудовской Аравии в Израиль.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220705/retsessiya-1800250922.html

https://ria.ru/20220707/ssha-1800844911.html

сша

саудовская аравия

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, саудовская аравия, россия, украина