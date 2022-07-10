https://ria.ru/20220710/avtobus-1801541704.html

Власти рассказали подробности ДТП с газовозом и автобусом под Архангельском

Власти рассказали подробности ДТП с газовозом и автобусом под Архангельском - РИА Новости, 10.07.2022

Власти рассказали подробности ДТП с газовозом и автобусом под Архангельском

Автобус, который попал в аварию с участием грузовика и газовоза в Котласском районе Архангельской области, перевозил призывников на сборный пункт, четверо из... РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T15:35

2022-07-10T15:35

2022-07-10T15:35

происшествия

архангельская область

котласский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801540864_0:0:626:352_1920x0_80_0_0_5b9e76f8d8abc12c61c2f00a18149413.jpg

МУРМАНСК, 10 июл – РИА Новости. Автобус, который попал в аварию с участием грузовика и газовоза в Котласском районе Архангельской области, перевозил призывников на сборный пункт, четверо из них доставлены в больницу, сообщила пресс-служба областного правительства.Как сообщалось ранее, в воскресенье около 8.30 мск в Котласском районе у поселка Шипицыно произошло ДТП: столкнулись грузовик и автомобиль-газовоз."Еще одним участником ДТП стал автобус, в котором на областной сборный пункт направлялись призывники и их сопровождающие. Уходя от столкновения с попавшими в аварию грузовиком и газовозом, водитель автобуса направил транспортное средство на обочину, и оно съехало в кювет", - говорится в сообщении.Как отметили в правительстве, в результате ДТП один человек – водитель грузовика – погиб, водитель газовоза доставлен в реанимационное отделение Котласской центральной районной больницы, где мужчине оказывается необходимая медицинская помощь.Кроме того, врачами были осмотрены 14 человек. Четырех из них, получивших ушибы, медики решили оставить под наблюдением, они госпитализированы. Остальные после осмотра отправлены домой."Среди призывников нет серьезно пострадавших, обошлось небольшими ушибами, порезами. Оставленные в больнице под наблюдением находятся в удовлетворительном состоянии", – пояснил глава областного минздрава Александр Герштанский, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20220710/primore-1801488439.html

архангельская область

котласский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, архангельская область, котласский район