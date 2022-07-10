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Власти рассказали подробности ДТП с газовозом и автобусом под Архангельском - РИА Новости, 10.07.2022
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Власти рассказали подробности ДТП с газовозом и автобусом под Архангельском
Власти рассказали подробности ДТП с газовозом и автобусом под Архангельском - РИА Новости, 10.07.2022
Власти рассказали подробности ДТП с газовозом и автобусом под Архангельском
Автобус, который попал в аварию с участием грузовика и газовоза в Котласском районе Архангельской области, перевозил призывников на сборный пункт, четверо из... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T15:35
2022-07-10T15:35
происшествия
архангельская область
котласский район
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МУРМАНСК, 10 июл – РИА Новости. Автобус, который попал в аварию с участием грузовика и газовоза в Котласском районе Архангельской области, перевозил призывников на сборный пункт, четверо из них доставлены в больницу, сообщила пресс-служба областного правительства.Как сообщалось ранее, в воскресенье около 8.30 мск в Котласском районе у поселка Шипицыно произошло ДТП: столкнулись грузовик и автомобиль-газовоз."Еще одним участником ДТП стал автобус, в котором на областной сборный пункт направлялись призывники и их сопровождающие. Уходя от столкновения с попавшими в аварию грузовиком и газовозом, водитель автобуса направил транспортное средство на обочину, и оно съехало в кювет", - говорится в сообщении.Как отметили в правительстве, в результате ДТП один человек – водитель грузовика – погиб, водитель газовоза доставлен в реанимационное отделение Котласской центральной районной больницы, где мужчине оказывается необходимая медицинская помощь.Кроме того, врачами были осмотрены 14 человек. Четырех из них, получивших ушибы, медики решили оставить под наблюдением, они госпитализированы. Остальные после осмотра отправлены домой."Среди призывников нет серьезно пострадавших, обошлось небольшими ушибами, порезами. Оставленные в больнице под наблюдением находятся в удовлетворительном состоянии", – пояснил глава областного минздрава Александр Герштанский, слова которого приводятся в сообщении.
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происшествия, архангельская область, котласский район
15:35 10.07.2022
 
Власти рассказали подробности ДТП с газовозом и автобусом под Архангельском

Автобус, попавший в ДТП с газовозом под Архангельском, перевозил призывников

© Фото : ГУ МЧС по по Архангельской областиНа месте ДТП на дороге Ядриха - Верхняя-Тойма, в районе поселка Шипицино Архангельской области
На месте ДТП на дороге Ядриха - Верхняя-Тойма, в районе поселка Шипицино Архангельской области - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© Фото : ГУ МЧС по по Архангельской области
На месте ДТП на дороге Ядриха - Верхняя-Тойма, в районе поселка Шипицино Архангельской области
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МУРМАНСК, 10 июл – РИА Новости. Автобус, который попал в аварию с участием грузовика и газовоза в Котласском районе Архангельской области, перевозил призывников на сборный пункт, четверо из них доставлены в больницу, сообщила пресс-служба областного правительства.
Как сообщалось ранее, в воскресенье около 8.30 мск в Котласском районе у поселка Шипицыно произошло ДТП: столкнулись грузовик и автомобиль-газовоз.
"Еще одним участником ДТП стал автобус, в котором на областной сборный пункт направлялись призывники и их сопровождающие. Уходя от столкновения с попавшими в аварию грузовиком и газовозом, водитель автобуса направил транспортное средство на обочину, и оно съехало в кювет", - говорится в сообщении.
Как отметили в правительстве, в результате ДТП один человек – водитель грузовика – погиб, водитель газовоза доставлен в реанимационное отделение Котласской центральной районной больницы, где мужчине оказывается необходимая медицинская помощь.
Полиция - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
05:53
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Кроме того, врачами были осмотрены 14 человек. Четырех из них, получивших ушибы, медики решили оставить под наблюдением, они госпитализированы. Остальные после осмотра отправлены домой.
"Среди призывников нет серьезно пострадавших, обошлось небольшими ушибами, порезами. Оставленные в больнице под наблюдением находятся в удовлетворительном состоянии", – пояснил глава областного минздрава Александр Герштанский, слова которого приводятся в сообщении.
 
ПроисшествияАрхангельская областьКотласский район
 
 
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