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В Астраханской области ожидается жара до плюс 41 градуса
В Астраханской области ожидается жара до плюс 41 градуса - РИА Новости, 10.07.2022
В Астраханской области ожидается жара до плюс 41 градуса
Сильная жара до +41 градуса ожидается в Астраханской области в понедельник, предупреждает ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T14:07
2022-07-10T14:07
2022-07-10T14:07
астраханская область
погода
общество
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июл - РИА Новости. Сильная жара до +41 градуса ожидается в Астраханской области в понедельник, предупреждает ГУМЧС России по региону."По данным Астраханского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 11 июля в Астраханской области ожидается сильная жара +40°...+41°", - говорится в сообщении.МЧС рекомендует носить светлую воздухопроницаемую одежду, головные уборы и закрывать как можно больше поверхности кожи. По улице следует передвигаться не спеша. При появлении признаков теплового удара следует пить больше воды и перейти в тень.
https://ria.ru/20220710/temperatura-1801489398.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
астраханская область, погода, общество
В Астраханской области ожидается жара до плюс 41 градуса
ГУ МЧС по астраханской области предупредило жителей региона о жаре до плюс 41 градуса