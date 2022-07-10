https://ria.ru/20220710/astrakhan-1801531760.html

В Астраханской области ожидается жара до плюс 41 градуса

В Астраханской области ожидается жара до плюс 41 градуса - РИА Новости, 10.07.2022

В Астраханской области ожидается жара до плюс 41 градуса

Сильная жара до +41 градуса ожидается в Астраханской области в понедельник, предупреждает ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T14:07

2022-07-10T14:07

2022-07-10T14:07

астраханская область

погода

общество

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июл - РИА Новости. Сильная жара до +41 градуса ожидается в Астраханской области в понедельник, предупреждает ГУМЧС России по региону."По данным Астраханского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 11 июля в Астраханской области ожидается сильная жара +40°...+41°", - говорится в сообщении.МЧС рекомендует носить светлую воздухопроницаемую одежду, головные уборы и закрывать как можно больше поверхности кожи. По улице следует передвигаться не спеша. При появлении признаков теплового удара следует пить больше воды и перейти в тень.

https://ria.ru/20220710/temperatura-1801489398.html

астраханская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

астраханская область, погода, общество