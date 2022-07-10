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В Астраханской области ожидается жара до плюс 41 градуса - РИА Новости, 10.07.2022
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В Астраханской области ожидается жара до плюс 41 градуса
В Астраханской области ожидается жара до плюс 41 градуса - РИА Новости, 10.07.2022
В Астраханской области ожидается жара до плюс 41 градуса
Сильная жара до +41 градуса ожидается в Астраханской области в понедельник, предупреждает ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T14:07
2022-07-10T14:07
астраханская область
погода
общество
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июл - РИА Новости. Сильная жара до +41 градуса ожидается в Астраханской области в понедельник, предупреждает ГУМЧС России по региону."По данным Астраханского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 11 июля в Астраханской области ожидается сильная жара +40°...+41°", - говорится в сообщении.МЧС рекомендует носить светлую воздухопроницаемую одежду, головные уборы и закрывать как можно больше поверхности кожи. По улице следует передвигаться не спеша. При появлении признаков теплового удара следует пить больше воды и перейти в тень.
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астраханская область, погода, общество
14:07 10.07.2022
 
В Астраханской области ожидается жара до плюс 41 градуса

ГУ МЧС по астраханской области предупредило жителей региона о жаре до плюс 41 градуса

© РИА Новости / Марина Лысцева / Перейти в фотобанкТроицкий собор на территории Астраханского кремля
Троицкий собор на территории Астраханского кремля - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© РИА Новости / Марина Лысцева
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Троицкий собор на территории Астраханского кремля. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июл - РИА Новости. Сильная жара до +41 градуса ожидается в Астраханской области в понедельник, предупреждает ГУМЧС России по региону.
"По данным Астраханского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 11 июля в Астраханской области ожидается сильная жара +40°...+41°", - говорится в сообщении.
МЧС рекомендует носить светлую воздухопроницаемую одежду, головные уборы и закрывать как можно больше поверхности кожи. По улице следует передвигаться не спеша. При появлении признаков теплового удара следует пить больше воды и перейти в тень.
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