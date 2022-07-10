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Украинские войска обстреляли Алчевск из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 10.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска обстреляли Алчевск из РСЗО HIMARS
Украинские войска обстреляли Алчевск из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 10.07.2022
Украинские войска обстреляли Алчевск из РСЗО HIMARS
Украинские войска в 1.10 в воскресенье обстреляли Алчевск, выпустив четыре ракеты из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщает... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T02:43
2022-07-10T02:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
луганская народная республика
россия
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ЛУГАНСК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска в 1.10 в воскресенье обстреляли Алчевск, выпустив четыре ракеты из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов была освобождена вся территория ЛНР.
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в мире, украина, луганская народная республика, россия
02:43 10.07.2022
 
Украинские войска обстреляли Алчевск из РСЗО HIMARS

Украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по Алчевску в ЛНР

© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Megan OzakiАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Megan Ozaki
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска в 1.10 в воскресенье обстреляли Алчевск, выпустив четыре ракеты из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 01.10 с направления н.п. Артемовск (Бахмут) по н.п. Алчевск с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты)", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов была освобождена вся территория ЛНР.
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