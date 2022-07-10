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В Госдуме назвали приказ Зеленского отвоевать юг Украины агонией - РИА Новости, 10.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220710/agoniya-1801592088.html
В Госдуме назвали приказ Зеленского отвоевать юг Украины агонией
В Госдуме назвали приказ Зеленского отвоевать юг Украины агонией - РИА Новости, 10.07.2022
В Госдуме назвали приказ Зеленского отвоевать юг Украины агонией
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал политической агонией приказ Владимира Зеленского отвоевать освобожденные российской армией регионы... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T23:28
2022-07-10T23:28
специальная военная операция на украине
михаил шеремет
украина
алексей резников
россия
херсонская область
госдума рф
донбасс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал политической агонией приказ Владимира Зеленского отвоевать освобожденные российской армией регионы юга Украины.Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью британской газете The Times заявил, что Зеленский отдал военным приказ освободить южную территорию страны. В этих целях собирается "миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием".По его словам, никакие поставки западного оружия не остановят Россию от достижения целей, обозначенных проведением специальной военной операции."Поставки оружия не смогут переломить ситуацию. Зеленскому уже сейчас пора задуматься о своем будущем. Путевка в Сибирь ему уже обеспечена. У нас найдется для него и Резникова большая двуручная пила, чтобы они искупили своим трудом предательство украинского народ и всего русского мира", - подчеркнул депутат.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
https://ria.ru/20220709/zelenskiy-1801436884.html
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михаил шеремет, украина, алексей резников, россия, херсонская область , госдума рф, донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский
23:28 10.07.2022
 
В Госдуме назвали приказ Зеленского отвоевать юг Украины агонией

Депутат Госдумы Шеремет назвал приказ Зеленского отвоевать юг Украины политической агонией

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет
Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал политической агонией приказ Владимира Зеленского отвоевать освобожденные российской армией регионы юга Украины.
Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью британской газете The Times заявил, что Зеленский отдал военным приказ освободить южную территорию страны. В этих целях собирается "миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием".
"Зеленский и его преступная клика проигрывают по всем фронтам, но продолжают толкать Украину к неминуемому краху. Никаких шансов по захвату освобожденных нашей армией территорий у них нет. Подобные приказы – политическая агония режима Зеленского, которая продлится совсем недолго. Эти огульные заявления не имеют ничего общего с реальностью, так как у них не осталось ни сил, ни возможностей, ни средств, ни боевого духа", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, никакие поставки западного оружия не остановят Россию от достижения целей, обозначенных проведением специальной военной операции.
"Поставки оружия не смогут переломить ситуацию. Зеленскому уже сейчас пора задуматься о своем будущем. Путевка в Сибирь ему уже обеспечена. У нас найдется для него и Резникова большая двуручная пила, чтобы они искупили своим трудом предательство украинского народ и всего русского мира", - подчеркнул депутат.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеМихаил ШереметУкраинаАлексей РезниковРоссияХерсонская областьГосдума РФДонбассЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРВладимир Зеленский
 
 
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