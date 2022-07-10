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В Госдуме назвали приказ Зеленского отвоевать юг Украины агонией

В Госдуме назвали приказ Зеленского отвоевать юг Украины агонией - РИА Новости, 10.07.2022

В Госдуме назвали приказ Зеленского отвоевать юг Украины агонией

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал политической агонией приказ Владимира Зеленского отвоевать освобожденные российской армией регионы... РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T23:28

2022-07-10T23:28

2022-07-10T23:28

специальная военная операция на украине

михаил шеремет

украина

алексей резников

россия

херсонская область

госдума рф

донбасс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал политической агонией приказ Владимира Зеленского отвоевать освобожденные российской армией регионы юга Украины.Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью британской газете The Times заявил, что Зеленский отдал военным приказ освободить южную территорию страны. В этих целях собирается "миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием".По его словам, никакие поставки западного оружия не остановят Россию от достижения целей, обозначенных проведением специальной военной операции."Поставки оружия не смогут переломить ситуацию. Зеленскому уже сейчас пора задуматься о своем будущем. Путевка в Сибирь ему уже обеспечена. У нас найдется для него и Резникова большая двуручная пила, чтобы они искупили своим трудом предательство украинского народ и всего русского мира", - подчеркнул депутат.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220709/zelenskiy-1801436884.html

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