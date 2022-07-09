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The Telegraph: Зеленский обрушился на главкома за разгром ВСУ в Донбассе - РИА Новости, 09.07.2022
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The Telegraph: Зеленский обрушился на главкома за разгром ВСУ в Донбассе
The Telegraph: Зеленский обрушился на главкома за разгром ВСУ в Донбассе - РИА Новости, 09.07.2022
The Telegraph: Зеленский обрушился на главкома за разгром ВСУ в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский разозлился на своих генералов из-за поражений ВСУ в Донбассе, пишет газета The Telegraph. РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T17:52
2022-07-09T18:53
в мире
валерий залужный
вооруженные силы украины
владимир зеленский
донбасс
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский разозлился на своих генералов из-за поражений ВСУ в Донбассе, пишет газета The Telegraph.Ранее глава украинского государства отчитал главнокомандующего Вооруженными силами республики Валерия Залужного за введение жестких ограничений на передвижение призывников и резервистов. Он раскритиковал военное руководство за подобные меры и отметил, что они вызвали много споров в обществе."Я прошу Генеральный штаб в будущем не принимать таких решений без меня", — сказал президент на заседании ставки Верховного главнокомандующего.По мнению обозревателя британского издания Джеймса Килнера, реакция Зеленского выдала разочарование и напряженность, которые царят в высших эшелонах киевской власти из-за неудач на фронте.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Министерстве обороны сообщили, что армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал ВСУ.
https://ria.ru/20220703/ukraina-1799930898.html
https://ria.ru/20220704/vsu-1800168449.html
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в мире, валерий залужный, вооруженные силы украины, владимир зеленский, донбасс
17:52 09.07.2022 (обновлено: 18:53 09.07.2022)
 
The Telegraph: Зеленский обрушился на главкома за разгром ВСУ в Донбассе

The Telegraph: Зеленский обрушился на главкома за разгром ВСУ в Донбассе

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский разозлился на своих генералов из-за поражений ВСУ в Донбассе, пишет газета The Telegraph.
Ранее глава украинского государства отчитал главнокомандующего Вооруженными силами республики Валерия Залужного за введение жестких ограничений на передвижение призывников и резервистов. Он раскритиковал военное руководство за подобные меры и отметил, что они вызвали много споров в обществе.
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"Я прошу Генеральный штаб в будущем не принимать таких решений без меня", — сказал президент на заседании ставки Верховного главнокомандующего.
По мнению обозревателя британского издания Джеймса Килнера, реакция Зеленского выдала разочарование и напряженность, которые царят в высших эшелонах киевской власти из-за неудач на фронте.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Министерстве обороны сообщили, что армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал ВСУ.
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В миреВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийДонбасс
 
 
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