https://ria.ru/20220709/zelenskiy-1801436884.html

The Telegraph: Зеленский обрушился на главкома за разгром ВСУ в Донбассе

The Telegraph: Зеленский обрушился на главкома за разгром ВСУ в Донбассе - РИА Новости, 09.07.2022

The Telegraph: Зеленский обрушился на главкома за разгром ВСУ в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский разозлился на своих генералов из-за поражений ВСУ в Донбассе, пишет газета The Telegraph. РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T17:52

2022-07-09T17:52

2022-07-09T18:53

в мире

валерий залужный

вооруженные силы украины

владимир зеленский

донбасс

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский разозлился на своих генералов из-за поражений ВСУ в Донбассе, пишет газета The Telegraph.Ранее глава украинского государства отчитал главнокомандующего Вооруженными силами республики Валерия Залужного за введение жестких ограничений на передвижение призывников и резервистов. Он раскритиковал военное руководство за подобные меры и отметил, что они вызвали много споров в обществе."Я прошу Генеральный штаб в будущем не принимать таких решений без меня", — сказал президент на заседании ставки Верховного главнокомандующего.По мнению обозревателя британского издания Джеймса Килнера, реакция Зеленского выдала разочарование и напряженность, которые царят в высших эшелонах киевской власти из-за неудач на фронте.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Министерстве обороны сообщили, что армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал ВСУ.

https://ria.ru/20220703/ukraina-1799930898.html

https://ria.ru/20220704/vsu-1800168449.html

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Игорь Тоноян

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Игорь Тоноян

в мире, валерий залужный, вооруженные силы украины, владимир зеленский, донбасс