17:52 09.07.2022 (обновлено: 18:53 09.07.2022)
The Telegraph: Зеленский обрушился на главкома за разгром ВСУ в Донбассе
The Telegraph: Зеленский обрушился на главкома за разгром ВСУ в Донбассе
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский разозлился на своих генералов из-за поражений ВСУ в Донбассе, пишет газета The Telegraph.
Ранее глава украинского государства отчитал главнокомандующего Вооруженными силами республики Валерия Залужного за введение жестких ограничений на передвижение призывников и резервистов. Он раскритиковал военное руководство за подобные меры и отметил, что они вызвали много споров в обществе.
"Я прошу Генеральный штаб в будущем не принимать таких решений без меня", — сказал президент на заседании ставки Верховного главнокомандующего.
По мнению обозревателя британского издания Джеймса Килнера, реакция Зеленского выдала разочарование и напряженность, которые царят в высших эшелонах киевской власти из-за неудач на фронте.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Министерстве обороны сообщили, что армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал ВСУ.