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В школах освобожденных территорий Украины будут преподавать украинский язык - РИА Новости, 09.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220709/yazyk-1801458352.html
В школах освобожденных территорий Украины будут преподавать украинский язык
В школах освобожденных территорий Украины будут преподавать украинский язык - РИА Новости, 09.07.2022
В школах освобожденных территорий Украины будут преподавать украинский язык
В школах на освобожденных территориях Украины продолжат преподавать украинский язык, сообщил российский министр просвещения Сергей Кравцов, посетивший с рабочей РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T20:11
2022-07-09T20:22
специальная военная операция на украине
образование - общество
сергей кравцов
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
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МЕЛИТОПОЛЬ, 9 июл — РИА Новости. В школах на освобожденных территориях Украины продолжат преподавать украинский язык, сообщил российский министр просвещения Сергей Кравцов, посетивший с рабочей поездкой Мелитополь в Запорожской области.Он также отметил, что школы и колледжи Запорожской области на освобожденных территориях получат российскую государственную аккредитацию.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей.Как отмечалось, перед образовательной отраслью освобожденных территорий стоит задача перейти на российские образовательные стандарты.
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образование - общество, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
20:11 09.07.2022 (обновлено: 20:22 09.07.2022)
 
В школах освобожденных территорий Украины будут преподавать украинский язык

Кравцов: в школах освобожденных территорий Украины продолжат преподавать украинский язык

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВыпускник держит аттестат о среднем общем образовании образца РФ в общеобразовательной школе № 15 в Мелитополе
Выпускник держит аттестат о среднем общем образовании образца РФ в общеобразовательной школе № 15 в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Выпускник держит аттестат о среднем общем образовании образца РФ в общеобразовательной школе № 15 в Мелитополе. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 9 июл — РИА Новости. В школах на освобожденных территориях Украины продолжат преподавать украинский язык, сообщил российский министр просвещения Сергей Кравцов, посетивший с рабочей поездкой Мелитополь в Запорожской области.
"Украинский язык остается как родной. Никто не запрещает украинский язык. <...> Школьники, которые хотят изучать украинский язык, есть соответствующие количество часов. <...> Неоднократно говорилось, что у нас братские народы и очень много общего, единые корни. Украинский язык очень богат и интересен. Поэтому никакого запрета здесь точно быть не может", — сказал чиновник.
Он также отметил, что школы и колледжи Запорожской области на освобожденных территориях получат российскую государственную аккредитацию.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей.
Как отмечалось, перед образовательной отраслью освобожденных территорий стоит задача перейти на российские образовательные стандарты.
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