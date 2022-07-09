https://ria.ru/20220709/yazyk-1801458352.html

В школах освобожденных территорий Украины будут преподавать украинский язык

В школах освобожденных территорий Украины будут преподавать украинский язык - РИА Новости, 09.07.2022

В школах освобожденных территорий Украины будут преподавать украинский язык

В школах на освобожденных территориях Украины продолжат преподавать украинский язык, сообщил российский министр просвещения Сергей Кравцов, посетивший с рабочей РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T20:11

2022-07-09T20:11

2022-07-09T20:22

специальная военная операция на украине

образование - общество

сергей кравцов

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

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МЕЛИТОПОЛЬ, 9 июл — РИА Новости. В школах на освобожденных территориях Украины продолжат преподавать украинский язык, сообщил российский министр просвещения Сергей Кравцов, посетивший с рабочей поездкой Мелитополь в Запорожской области.Он также отметил, что школы и колледжи Запорожской области на освобожденных территориях получат российскую государственную аккредитацию.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей.Как отмечалось, перед образовательной отраслью освобожденных территорий стоит задача перейти на российские образовательные стандарты.

https://ria.ru/20220704/shkoly-1800031487.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

образование - общество, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)