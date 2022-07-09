20:11 09.07.2022 (обновлено: 20:22 09.07.2022)
В школах освобожденных территорий Украины будут преподавать украинский язык
Кравцов: в школах освобожденных территорий Украины продолжат преподавать украинский язык
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВыпускник держит аттестат о среднем общем образовании образца РФ в общеобразовательной школе № 15 в Мелитополе
Выпускник держит аттестат о среднем общем образовании образца РФ в общеобразовательной школе № 15 в Мелитополе. Архивное фото
МЕЛИТОПОЛЬ, 9 июл — РИА Новости. В школах на освобожденных территориях Украины продолжат преподавать украинский язык, сообщил российский министр просвещения Сергей Кравцов, посетивший с рабочей поездкой Мелитополь в Запорожской области.
"Украинский язык остается как родной. Никто не запрещает украинский язык. <...> Школьники, которые хотят изучать украинский язык, есть соответствующие количество часов. <...> Неоднократно говорилось, что у нас братские народы и очень много общего, единые корни. Украинский язык очень богат и интересен. Поэтому никакого запрета здесь точно быть не может", — сказал чиновник.
Он также отметил, что школы и колледжи Запорожской области на освобожденных территориях получат российскую государственную аккредитацию.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей.
Как отмечалось, перед образовательной отраслью освобожденных территорий стоит задача перейти на российские образовательные стандарты.