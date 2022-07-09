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Украинские войска обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 09.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220709/yasinovataya-1801474598.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 09.07.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска в 20.45 обстреляли населенный пункт Ясиноватая, выпустив четыре снаряда калибром 122 мм, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T22:38
2022-07-09T22:38
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Украинские войска в 20.45 обстреляли населенный пункт Ясиноватая, выпустив четыре снаряда калибром 122 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 20.45 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 4 снаряда калибром 122 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220709/zelenskiy-1801436884.html
ясиноватая
донецкая народная республика
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ясиноватая, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, донбасс
22:38 09.07.2022
 
Украинские войска обстреляли Ясиноватую

В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили по Ясиноватой четыре снаряда

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Ясиноватой со стороны украинских войск
Последствия обстрела в Ясиноватой со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела в Ясиноватой со стороны украинских войск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Украинские войска в 20.45 обстреляли населенный пункт Ясиноватая, выпустив четыре снаряда калибром 122 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 20.45 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 4 снаряда калибром 122 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
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Специальная военная операция на УкраинеЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныДонбасс
 
 
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