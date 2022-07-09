https://ria.ru/20220709/yakovlevka-1801441416.html

Украинские войска обстреляли Яковлевку в ДНР

Украинские войска обстреляли Яковлевку в ДНР - РИА Новости, 09.07.2022

Украинские войска обстреляли Яковлевку в ДНР

Украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по населенному пункту Яковлевка в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T18:22

2022-07-09T18:22

2022-07-09T18:22

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

днр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791705866_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_74765c9fa375ebb4f98f361a9cd17c30.jpg

ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по населенному пункту Яковлевка в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.45 (время совпадает с мск - ред.) - н.п. Авдеевка - н.п. Яковлевка: выпущено шесть снарядов калибром 152 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, вооруженные силы украины, днр