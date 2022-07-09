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Украинские войска обстреляли Яковлевку в ДНР
Украинские войска обстреляли Яковлевку в ДНР - РИА Новости, 09.07.2022
Украинские войска обстреляли Яковлевку в ДНР
Украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по населенному пункту Яковлевка в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T18:22
2022-07-09T18:22
2022-07-09T18:22
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
днр
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ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по населенному пункту Яковлевка в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.45 (время совпадает с мск - ред.) - н.п. Авдеевка - н.п. Яковлевка: выпущено шесть снарядов калибром 152 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, днр
Украинские войска обстреляли Яковлевку в ДНР
Украинские войска выпустили шесть снарядов калибра 152 миллиметра по Яковлевке в ДНР