https://ria.ru/20220709/venediktov-1801419982.html

Венедиктов* зарегистрировал юрлицо "Иноагент Аав"

Венедиктов* зарегистрировал юрлицо "Иноагент Аав" - РИА Новости, 09.07.2022

Венедиктов* зарегистрировал юрлицо "Иноагент Аав"

Экс-главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов* зарегистрировал юрлицо "Иноагент Аав" с правом на издательскую деятельность, но издавать ничего не планирует. РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T15:57

2022-07-09T15:57

2022-07-09T15:57

общество

украина

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

россия

алексей венедиктов (журналист)

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МОСКВА. 9 июл - РИА Новости. Экс-главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов* зарегистрировал юрлицо "Иноагент Аав" с правом на издательскую деятельность, но издавать ничего не планирует."Зарегистрировал, в планах продолжать оспаривать статус (иноагента - ред.)", - сказал РИА Новости Венедиктов*.По его словам, ничего издавать он не будет.Роскомнадзор 1 марта ограничил доступ к ресурсам радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь"* за "целенаправленное размещение на систематической основе" материалов, содержащих ложную информацию о военной спецоперации на Украине. Спустя два дня совет директоров "Эха Москвы" принял решение о ликвидации радиостанции, 4 марта был отключен сайт и удалены все корпоративные аккаунты соцсетей.* СМИ, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20220623/venediktov-1797571834.html

https://ria.ru/20220309/venediktov-1777243129.html

украина

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, украина, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, алексей венедиктов (журналист)