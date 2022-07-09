https://ria.ru/20220709/venediktov-1801419982.html
Венедиктов* зарегистрировал юрлицо "Иноагент Аав"
Венедиктов* зарегистрировал юрлицо "Иноагент Аав" - РИА Новости, 09.07.2022
Венедиктов* зарегистрировал юрлицо "Иноагент Аав"
Экс-главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов* зарегистрировал юрлицо "Иноагент Аав" с правом на издательскую деятельность, но издавать ничего не планирует. РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T15:57
2022-07-09T15:57
2022-07-09T15:57
общество
украина
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
алексей венедиктов (журналист)
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МОСКВА. 9 июл - РИА Новости. Экс-главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов* зарегистрировал юрлицо "Иноагент Аав" с правом на издательскую деятельность, но издавать ничего не планирует."Зарегистрировал, в планах продолжать оспаривать статус (иноагента - ред.)", - сказал РИА Новости Венедиктов*.По его словам, ничего издавать он не будет.Роскомнадзор 1 марта ограничил доступ к ресурсам радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь"* за "целенаправленное размещение на систематической основе" материалов, содержащих ложную информацию о военной спецоперации на Украине. Спустя два дня совет директоров "Эха Москвы" принял решение о ликвидации радиостанции, 4 марта был отключен сайт и удалены все корпоративные аккаунты соцсетей.* СМИ, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20220623/venediktov-1797571834.html
https://ria.ru/20220309/venediktov-1777243129.html
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, украина, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, алексей венедиктов (журналист)
Венедиктов* зарегистрировал юрлицо "Иноагент Аав"
Венедиктов* зарегистрировал юрлицо с правом на издательскую деятельность "Иноагент Аав"