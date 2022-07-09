Рейтинг@Mail.ru
Венедиктов* зарегистрировал юрлицо "Иноагент Аав" - РИА Новости, 09.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220709/venediktov-1801419982.html
Венедиктов* зарегистрировал юрлицо "Иноагент Аав"
Венедиктов* зарегистрировал юрлицо "Иноагент Аав" - РИА Новости, 09.07.2022
Венедиктов* зарегистрировал юрлицо "Иноагент Аав"
Экс-главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов* зарегистрировал юрлицо "Иноагент Аав" с правом на издательскую деятельность, но издавать ничего не планирует. РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T15:57
2022-07-09T15:57
общество
украина
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
алексей венедиктов (журналист)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754634772_0:118:2871:1733_1920x0_80_0_0_5e04ea7979dfe7651d6b97141565a5e5.jpg
МОСКВА. 9 июл - РИА Новости. Экс-главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов* зарегистрировал юрлицо "Иноагент Аав" с правом на издательскую деятельность, но издавать ничего не планирует."Зарегистрировал, в планах продолжать оспаривать статус (иноагента - ред.)", - сказал РИА Новости Венедиктов*.По его словам, ничего издавать он не будет.Роскомнадзор 1 марта ограничил доступ к ресурсам радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь"* за "целенаправленное размещение на систематической основе" материалов, содержащих ложную информацию о военной спецоперации на Украине. Спустя два дня совет директоров "Эха Москвы" принял решение о ликвидации радиостанции, 4 марта был отключен сайт и удалены все корпоративные аккаунты соцсетей.* СМИ, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20220623/venediktov-1797571834.html
https://ria.ru/20220309/venediktov-1777243129.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754634772_202:0:2669:1850_1920x0_80_0_0_f961543047c8972f530d8e93fecf9601.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, украина, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, алексей венедиктов (журналист)
15:57 09.07.2022
 
Венедиктов* зарегистрировал юрлицо "Иноагент Аав"

Венедиктов* зарегистрировал юрлицо с правом на издательскую деятельность "Иноагент Аав"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАлексей Венедиктов*
Алексей Венедиктов* - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Алексей Венедиктов*. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА. 9 июл - РИА Новости. Экс-главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов* зарегистрировал юрлицо "Иноагент Аав" с правом на издательскую деятельность, но издавать ничего не планирует.
"Зарегистрировал, в планах продолжать оспаривать статус (иноагента - ред.)", - сказал РИА Новости Венедиктов*.
Алексей Венедиктов* - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
23 июня, 14:01
Суд признал законным включение Венедиктова* в список иноагентов
По его словам, ничего издавать он не будет.
Роскомнадзор 1 марта ограничил доступ к ресурсам радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь"* за "целенаправленное размещение на систематической основе" материалов, содержащих ложную информацию о военной спецоперации на Украине. Спустя два дня совет директоров "Эха Москвы" принял решение о ликвидации радиостанции, 4 марта был отключен сайт и удалены все корпоративные аккаунты соцсетей.
* СМИ, выполняющее функции иноагента.
Алексей Венедиктов - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
9 марта, 11:11
Венедиктов рассказал, чем займется после закрытия "Эха Москвы"
 
ОбществоУкраинаФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)РоссияАлексей Венедиктов (журналист)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала