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Зеленский объяснил увольнение нескольких послов Украины ротацией
Зеленский объяснил увольнение нескольких послов Украины ротацией - РИА Новости, 09.07.2022
Зеленский объяснил увольнение нескольких послов Украины ротацией
Владимир Зеленский объяснил ротацией увольнение послов Украины в ряде стран, в том числе в Германии, и заявил, что это нормальная часть дипломатической... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T23:28
2022-07-09T23:28
2022-07-09T23:28
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский объяснил ротацией увольнение послов Украины в ряде стран, в том числе в Германии, и заявил, что это нормальная часть дипломатической практики.В субботу сообщалось, что Зеленский уволил послов Украины в Германии, Венгрии, Норвегии, Чехии и Индии. Кроме того, украинский посол в Индии освобожден также от занимаемых одновременно должностей посла Украины на Мальдивах, в Непале, на Шри-Ланке и в Бангладеш.Уволенный в субботу посол Украины в Германии Андрей Мельник ранее подвергся критике в связи с высказываниями о лидере украинских националистов Степане Бандере. В интервью журналисту из Германии, где законодательно запрещено прославление нацизма, Мельник назвал пособника гитлеровцев Степана Бандеру "борцом за свободу". МИД Германии принял к сведению заявления Мельника о Бандере, но рассматривает их как личное высказывание, а не позицию правительства Украины, о чем заявил журналистам представитель ведомства Кристиан Вагнер.
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в мире, украина, германия, индия, андрей мельников, мид германии, владимир зеленский
Зеленский объяснил увольнение нескольких послов Украины ротацией
Зеленский объяснил увольнение послов Украины в Чехии, Германии, Венгрии и Индии ротацией