https://ria.ru/20220709/uvolnenie-1801479350.html

Зеленский объяснил увольнение нескольких послов Украины ротацией

Зеленский объяснил увольнение нескольких послов Украины ротацией - РИА Новости, 09.07.2022

Зеленский объяснил увольнение нескольких послов Украины ротацией

Владимир Зеленский объяснил ротацией увольнение послов Украины в ряде стран, в том числе в Германии, и заявил, что это нормальная часть дипломатической... РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T23:28

2022-07-09T23:28

2022-07-09T23:28

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украина

германия

индия

андрей мельников

мид германии

владимир зеленский

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский объяснил ротацией увольнение послов Украины в ряде стран, в том числе в Германии, и заявил, что это нормальная часть дипломатической практики.В субботу сообщалось, что Зеленский уволил послов Украины в Германии, Венгрии, Норвегии, Чехии и Индии. Кроме того, украинский посол в Индии освобожден также от занимаемых одновременно должностей посла Украины на Мальдивах, в Непале, на Шри-Ланке и в Бангладеш.Уволенный в субботу посол Украины в Германии Андрей Мельник ранее подвергся критике в связи с высказываниями о лидере украинских националистов Степане Бандере. В интервью журналисту из Германии, где законодательно запрещено прославление нацизма, Мельник назвал пособника гитлеровцев Степана Бандеру "борцом за свободу". МИД Германии принял к сведению заявления Мельника о Бандере, но рассматривает их как личное высказывание, а не позицию правительства Украины, о чем заявил журналистам представитель ведомства Кристиан Вагнер.

https://ria.ru/20220708/posol-1801305661.html

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в мире, украина, германия, индия, андрей мельников, мид германии, владимир зеленский