https://ria.ru/20220709/ustroystvo-1801395620.html

На железной дороге в Брянской области сработало взрывное устройство

На железной дороге в Брянской области сработало взрывное устройство - РИА Новости, 09.07.2022

На железной дороге в Брянской области сработало взрывное устройство

Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил о сработавшем на железнодорожных путях неизвестном устройстве, повреждены стекла кабины машиниста, пути целы,... РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T12:18

2022-07-09T12:18

2022-07-09T14:30

происшествия

брянская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152950/34/1529503463_0:185:2981:1862_1920x0_80_0_0_499f05719436ca1dc698cd438b58543f.jpg

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил о сработавшем на железнодорожных путях неизвестном устройстве, повреждены стекла кабины машиниста, пути целы, пострадавших нет."Сегодня в Унечском районе, на перегоне Робчик — Песчанка на железнодорожных путях перед грузовым поездом сработало неизвестное взрывное устройство. В результате инцидента в составе повреждены стекла кабины машиниста, железнодорожные пути не повреждены, пострадавших нет", — уточнил глава региона.Он отметил, что на месте работают оперативные службы.В среду ВСУ нанесли удар по приграничному селу Некислицы Севского района Брянской области. По данным властей региона, в результате атаки объекты жизнедеятельности и жилые строения не повреждены.Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите жителей Донбасса, которые, как подчеркнул Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима. Союзные войска уже освободили территорию ЛНР, а также большую часть ДНР, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220704/popovka-1800122870.html

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, брянская область