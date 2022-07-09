https://ria.ru/20220709/ustroystvo-1801395620.html
На железной дороге в Брянской области сработало взрывное устройство
На железной дороге в Брянской области сработало взрывное устройство - РИА Новости, 09.07.2022
На железной дороге в Брянской области сработало взрывное устройство
Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил о сработавшем на железнодорожных путях неизвестном устройстве, повреждены стекла кабины машиниста, пути целы,... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T12:18
2022-07-09T12:18
2022-07-09T14:30
происшествия
брянская область
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил о сработавшем на железнодорожных путях неизвестном устройстве, повреждены стекла кабины машиниста, пути целы, пострадавших нет."Сегодня в Унечском районе, на перегоне Робчик — Песчанка на железнодорожных путях перед грузовым поездом сработало неизвестное взрывное устройство. В результате инцидента в составе повреждены стекла кабины машиниста, железнодорожные пути не повреждены, пострадавших нет", — уточнил глава региона.Он отметил, что на месте работают оперативные службы.В среду ВСУ нанесли удар по приграничному селу Некислицы Севского района Брянской области. По данным властей региона, в результате атаки объекты жизнедеятельности и жилые строения не повреждены.Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите жителей Донбасса, которые, как подчеркнул Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима. Союзные войска уже освободили территорию ЛНР, а также большую часть ДНР, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянская область
12:18 09.07.2022 (обновлено: 14:30 09.07.2022)
На железной дороге в Брянской области сработало взрывное устройство
Брянский губернатор Богомаз сообщил о сработавшем на ж/д путях неизвестном устройстве