14:38 09.07.2022 (обновлено: 16:15 09.07.2022)
Глава Минобороны Британии Уоллес не будет выдвигаться на пост лидера тори
Глава Минобороны Британии Бен Уоллес заявил, что не будет выдвигаться на пост лидера тори
© AP Photo / Hannibal HanschkeМинистр обороны Великобритании Бен Уоллес
© AP Photo / Hannibal Hanschke
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что не будет претендовать на пост главы тори.
"После тщательного обдумывания и обсуждения с коллегами и семьей я принял решение не участвовать в борьбе за лидерство в Консервативной партии", — написал чиновник в Twitter.
О том, что Уоллес обсуждает возможность баллотироваться в лидеры консерваторов, писали британские СМИ. По данным компании YouGov, он считался фаворитом у однопартийцев. По итогам экспресс-опроса, проведенного среди 716 членов Консервативной партии, Уоллес лидировал с 13%.
Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил в четверг об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он заявил, что будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.