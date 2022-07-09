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Глава Минобороны Британии Уоллес не будет выдвигаться на пост лидера тори - РИА Новости, 09.07.2022
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Глава Минобороны Британии Уоллес не будет выдвигаться на пост лидера тори
Глава Минобороны Британии Уоллес не будет выдвигаться на пост лидера тори - РИА Новости, 09.07.2022
Глава Минобороны Британии Уоллес не будет выдвигаться на пост лидера тори
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что не будет претендовать на пост главы тори. РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T14:38
2022-07-09T16:15
в мире
отставка премьер-министра великобритании
великобритания
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что не будет претендовать на пост главы тори.О том, что Уоллес обсуждает возможность баллотироваться в лидеры консерваторов, писали британские СМИ. По данным компании YouGov, он считался фаворитом у однопартийцев. По итогам экспресс-опроса, проведенного среди 716 членов Консервативной партии, Уоллес лидировал с 13%.Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил в четверг об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он заявил, что будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.
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в мире, отставка премьер-министра великобритании, великобритания
14:38 09.07.2022 (обновлено: 16:15 09.07.2022)
 
Глава Минобороны Британии Уоллес не будет выдвигаться на пост лидера тори

Глава Минобороны Британии Бен Уоллес заявил, что не будет выдвигаться на пост лидера тори

© AP Photo / Hannibal HanschkeМинистр обороны Великобритании Бен Уоллес
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© AP Photo / Hannibal Hanschke
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что не будет претендовать на пост главы тори.
"После тщательного обдумывания и обсуждения с коллегами и семьей я принял решение не участвовать в борьбе за лидерство в Консервативной партии", — написал чиновник в Twitter.
О том, что Уоллес обсуждает возможность баллотироваться в лидеры консерваторов, писали британские СМИ. По данным компании YouGov, он считался фаворитом у однопартийцев. По итогам экспресс-опроса, проведенного среди 716 членов Консервативной партии, Уоллес лидировал с 13%.
Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил в четверг об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он заявил, что будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.
Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
12:58
СМИ: Сунак ищет поддержки кандидатуры в премьеры у экс-главы Минздрава
 
В миреОтставка премьер-министра ВеликобританииВеликобритания
 
 
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