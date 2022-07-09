https://ria.ru/20220709/uolles-1801412168.html

Глава Минобороны Британии Уоллес не будет выдвигаться на пост лидера тори

Глава Минобороны Британии Уоллес не будет выдвигаться на пост лидера тори - РИА Новости, 09.07.2022

Глава Минобороны Британии Уоллес не будет выдвигаться на пост лидера тори

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что не будет претендовать на пост главы тори. РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T14:38

2022-07-09T14:38

2022-07-09T16:15

в мире

отставка премьер-министра великобритании

великобритания

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что не будет претендовать на пост главы тори.О том, что Уоллес обсуждает возможность баллотироваться в лидеры консерваторов, писали британские СМИ. По данным компании YouGov, он считался фаворитом у однопартийцев. По итогам экспресс-опроса, проведенного среди 716 членов Консервативной партии, Уоллес лидировал с 13%.Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил в четверг об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он заявил, что будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.

https://ria.ru/20220709/sunak-1801400344.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, отставка премьер-министра великобритании, великобритания