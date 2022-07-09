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В США признали, что Запад недооценил волю России к победе на Украине - РИА Новости, 09.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220709/ukraina-1801424828.html
В США признали, что Запад недооценил волю России к победе на Украине
В США признали, что Запад недооценил волю России к победе на Украине - РИА Новости, 09.07.2022
В США признали, что Запад недооценил волю России к победе на Украине
Соединенные Штаты Америки и их союзники пошли на авантюру, решив проигнорировать интересы России по членству Украины в НАТО и спровоцировав конфликт, пишет The... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T16:35
2022-07-09T17:06
специальная военная операция на украине
украина
сша
россия
министерство обороны сша
нато
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Соединенные Штаты Америки и их союзники пошли на авантюру, решив проигнорировать интересы России по членству Украины в НАТО и спровоцировав конфликт, пишет The American Thinker.По мнению автора статьи Джареда Петерсона, у стран Запада в этом регионе никогда не было настолько значимых стратегических интересов, чтобы доводить дело до эскалации. При этом политики, утверждающие, что не предвидели такого развития событий, несмотря на всю предысторию, ведут себя как "полные дураки". Обозреватель предположил, что до начала спецоперации Москва согласилась бы на урегулирование ситуации путем объявления нейтралитета Украины и это никоим образом не навредило бы Западу. Однако теперь требований у России может оказаться гораздо больше. А те, кто считают, что Москва не сможет достигнуть своих целей, по сути, делают хорошую мину при плохой игре, добавил Петерсон."Русские не будут побеждены, и точка. По той простой причине, что Украина значит для них на порядки больше, чем для нас", — подчеркнул он, отметив, что Россия сделает все возможное, чтобы не допустить вхождения Украины в Североатлантический альянс.В свою очередь, решение США пойти на такую авантюру стало проявлением американского гегемонизма. Хотя сама эта идея выглядит амбициозной, но в сущности она весьма глупая, если только Пентагон не ставит целью устроить Армагеддон, считает обозреватель. Подытоживая, он напомнил, что эскалация напряженности на Украине изначально была "дурацкой затеей" Вашингтона, как и расширение НАТО с 1999 года при полном отсутствии "российской угрозы".Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20220707/pushkov-1800862237.html
https://ria.ru/20220708/lovushka-1801354840.html
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украина, сша, россия, министерство обороны сша, нато, санкции в отношении россии
16:35 09.07.2022 (обновлено: 17:06 09.07.2022)
 
В США признали, что Запад недооценил волю России к победе на Украине

American Thinker: Запад недооценил волю России к победе в спецоперации на Украине

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоеннослужащий России на территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе
Военнослужащий России на территории комбината Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Военнослужащий России на территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Соединенные Штаты Америки и их союзники пошли на авантюру, решив проигнорировать интересы России по членству Украины в НАТО и спровоцировав конфликт, пишет The American Thinker.
По мнению автора статьи Джареда Петерсона, у стран Запада в этом регионе никогда не было настолько значимых стратегических интересов, чтобы доводить дело до эскалации. При этом политики, утверждающие, что не предвидели такого развития событий, несмотря на всю предысторию, ведут себя как "полные дураки". Обозреватель предположил, что до начала спецоперации Москва согласилась бы на урегулирование ситуации путем объявления нейтралитета Украины и это никоим образом не навредило бы Западу. Однако теперь требований у России может оказаться гораздо больше. А те, кто считают, что Москва не сможет достигнуть своих целей, по сути, делают хорошую мину при плохой игре, добавил Петерсон.
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на Петербургском международном экономическом форуме 2019 - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
7 июля, 10:37В России
Пушков назвал ошибку Запада в вопросе гарантий безопасности для Украины
"Русские не будут побеждены, и точка. По той простой причине, что Украина значит для них на порядки больше, чем для нас", — подчеркнул он, отметив, что Россия сделает все возможное, чтобы не допустить вхождения Украины в Североатлантический альянс.
В свою очередь, решение США пойти на такую авантюру стало проявлением американского гегемонизма. Хотя сама эта идея выглядит амбициозной, но в сущности она весьма глупая, если только Пентагон не ставит целью устроить Армагеддон, считает обозреватель. Подытоживая, он напомнил, что эскалация напряженности на Украине изначально была "дурацкой затеей" Вашингтона, как и расширение НАТО с 1999 года при полном отсутствии "российской угрозы".
Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
Вчера, 22:35
СМИ: Запад угодил в "тройную ловушку" Путина из-за Украины
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАРоссияМинистерство обороны СШАНАТОСанкции в отношении России
 
 
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