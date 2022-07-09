https://ria.ru/20220709/ukraina-1801396672.html
ВСУ набирают в бригады заключенных из-за потерь, заявило Минобороны России
ВСУ набирают в бригады заключенных из-за потерь, заявило Минобороны России - РИА Новости, 09.07.2022
ВСУ набирают в бригады заключенных из-за потерь, заявило Минобороны России
Из-за потерь и дезертирства войска Украины набирают в бригаду в Харькове заключенных, сообщили в субботу в Минобороны России. РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T12:28
2022-07-09T12:28
2022-07-09T14:18
специальная военная операция на украине
харьков
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792579894_0:296:3068:2022_1920x0_80_0_0_4bb5b3461195d55c59f918b509b483d5.jpg
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Из-за потерь и дезертирства войска Украины набирают в бригаду в Харькове заключенных, сообщили в субботу в Минобороны России."Из-за больших потерь и дезертирства доукомплектование подразделений 127-й бригады территориальной обороны в Харькове осуществляется заключенными, отбывавшими наказание в исправительных учреждениях города", — сказали в Минобороны.
https://ria.ru/20220702/boevik-1799796182.html
харьков
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792579894_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_91ebfea64d6404be763757002aafdb1c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьков, в мире
12:28 09.07.2022 (обновлено: 14:18 09.07.2022)
ВСУ набирают в бригады заключенных из-за потерь, заявило Минобороны России
Минобороны: из-за потерь войска Украины набирают в бригаду в Харькове заключенных