https://ria.ru/20220709/ukraina-1801396672.html

ВСУ набирают в бригады заключенных из-за потерь, заявило Минобороны России

ВСУ набирают в бригады заключенных из-за потерь, заявило Минобороны России - РИА Новости, 09.07.2022

ВСУ набирают в бригады заключенных из-за потерь, заявило Минобороны России

Из-за потерь и дезертирства войска Украины набирают в бригаду в Харькове заключенных, сообщили в субботу в Минобороны России. РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T12:28

2022-07-09T12:28

2022-07-09T14:18

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Из-за потерь и дезертирства войска Украины набирают в бригаду в Харькове заключенных, сообщили в субботу в Минобороны России."Из-за больших потерь и дезертирства доукомплектование подразделений 127-й бригады территориальной обороны в Харькове осуществляется заключенными, отбывавшими наказание в исправительных учреждениях города", — сказали в Минобороны.

https://ria.ru/20220702/boevik-1799796182.html

харьков

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

харьков, в мире