10:31 09.07.2022 (обновлено: 14:25 09.07.2022)
США и союзники тайно обсуждают окончание конфликта на Украине, сообщили СМИ
Welt: США и их союзники ведут секретные обсуждения по окончанию конфликта на Украине
© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США в Киеве
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США в Киеве. Архивное фото
БЕРЛИН, 9 июл — РИА Новости. США и их ключевые европейские союзники в секретном порядке обсуждают дипломатические пути окончания конфликта на Украине, сообщает немецкая газета Welt.
"Между США и важнейшими европейскими союзниками, похоже, ведутся тайные консультации, в ходе которых изучаются дипломатические методы прекращения войны", — говорится в публикации.
Подробностей по этому поводу не приводится. По мнению автора статьи, причины "замешательства" Запада найти нетрудно: за "дипломатическое решение" конфликта выступают большинство европейских избирателей.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов была освобождена вся территория ЛНР.