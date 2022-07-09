https://ria.ru/20220709/ukraina-1801381004.html

США и союзники тайно обсуждают окончание конфликта на Украине, сообщили СМИ

США и союзники тайно обсуждают окончание конфликта на Украине, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.07.2022

США и союзники тайно обсуждают окончание конфликта на Украине, сообщили СМИ

США и их ключевые европейские союзники в секретном порядке обсуждают дипломатические пути окончания конфликта на Украине, сообщает немецкая газета Welt. РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T10:31

2022-07-09T10:31

2022-07-09T14:25

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украина

сша

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БЕРЛИН, 9 июл — РИА Новости. США и их ключевые европейские союзники в секретном порядке обсуждают дипломатические пути окончания конфликта на Украине, сообщает немецкая газета Welt."Между США и важнейшими европейскими союзниками, похоже, ведутся тайные консультации, в ходе которых изучаются дипломатические методы прекращения войны", — говорится в публикации.Подробностей по этому поводу не приводится. По мнению автора статьи, причины "замешательства" Запада найти нетрудно: за "дипломатическое решение" конфликта выступают большинство европейских избирателей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов была освобождена вся территория ЛНР.

https://ria.ru/20220709/ukraina-1801191443.html

https://ria.ru/20220709/himars-1801365617.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, украина, сша, россия