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Немцы устали терпеть. Украина довела Германию до нацизма - РИА Новости, 09.07.2022
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Немцы устали терпеть. Украина довела Германию до нацизма
Немцы устали терпеть. Украина довела Германию до нацизма - РИА Новости, 09.07.2022
Немцы устали терпеть. Украина довела Германию до нацизма
Берлин скоро избавится от посла Украины Андрея Мельника, сообщает газета Bild. За восемь лет работы в ФРГ он неоднократно оказывался в центре громких скандалов, РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T08:00
2022-07-09T08:06
в мире
олаф шольц
ангела меркель
франк-вальтер штайнмайер
украина
германия
киев
организация украинских националистов
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости, Михаил Катков. Берлин скоро избавится от посла Украины Андрея Мельника, сообщает газета Bild. За восемь лет работы в ФРГ он неоднократно оказывался в центре громких скандалов, оскорблял власти страны, которые были вынуждены мириться с этим, чтобы не оказаться в черном списке "друзей России". Терпение немцев лопнуло, когда Мельник публично оправдал преступления лидера украинских националистов Степана Бандеры. О карьерных перспективах конфликтного дипломата — в материале РИА Новости.Отрицание геноцидаВ интервью журналисту Тилю Юнгу Мельник назвал Бандеру борцом за свободу и независимость Украины. При этом подчеркнул, что для таких людей нет правил. "Робин Гуд также почитаем всеми, хотя он действовал не по закону", — отметил дипломат.Мельник заявил, что Бандера не причастен к истреблению евреев на Украине. Журналист процитировал ему одну из бандеровских листовок с антисемитскими лозунгами и призывами. Но тот стоял на своем: "Нет доказательств! Не было приговора суда!" По его словам, все это российская пропаганда. И вообще: во время войны "кто только чем не занимался, и политизировать те события незачем".Юнг напомнил собеседнику о львовском погроме. Двадцать пятого июня 1941-го сподвижник Бандеры Ярослав Стецько провозгласил создание милицейских отрядов, которые должны убивать в том числе евреев. Спустя пять дней Красная армия оставила Львов, в город вошли гитлеровцы и боевики бандеровской "Организации украинских националистов" (ОУН)*.Воспользовавшись вакуумом власти, с 30 июня по 2 июля оуновцы учинили этническую чистку. Погибли не меньше четырех тысяч евреев.Кроме того, с 25 по 27 июля с разрешения немцев во Львове боевики ОУН* "отметили" годовщину смерти Симона Петлюры, застреленного в 1926 году в Париже Самуилом Шварцбардом (французский суд, кстати, его оправдал). За три дня они убили не меньше двух тысяч человек. Позже нацисты согнали 100 тысяч евреев в гетто. Красная армия освободила Львов 27 июля 1944-го. К этому моменту в лагере осталось меньше 300 выживших.Международный скандалНемцы простили оскорбление канцлера Олафа Шольца, которого Мельник назвал ливерной колбасой из-за недостаточной военной помощи Киеву. Стерпели критику предыдущей главы Германии Ангелы Меркель за нежелание принимать Украину в НАТО. Смирились с нападками на президента Франка-Вальтера Штайнмайера, якобы связанного с Москвой. Но оправдание холокоста — это уже чересчур.Первыми выступили мастера культуры. Телережиссер Том Бон указал, что любого немца немедленно отдали бы за это под суд. Пианист Игорь Левит обвинил посла в искажении истории и напомнил о недопустимости антисемитизма. Дипломат дерзко ответил: Киев не нуждается в советах по постколониальной истории от страны, убившей десять миллионов украинцев в годы Второй мировой.Следом высказался уполномоченный правительства ФРГ по проблеме антисемитизма Феликс Кляйн. По его мнению, интервью Мельника подкрепило российский нарратив о причинах спецоперации на Украине. Чиновник предложил Киеву вступить в "Международный альянс памяти холокоста", чтобы обсудить роль украинских националистов в геноциде евреев.Поведение Мельника возмутило и другие страны. По словам главы МИД Польши Збигнева Рау, посол проявил "нехватку благоразумия и ответственности". В посольстве Израиля в ФРГ подчеркнули, что дипломат опошлил холокост и оскорбил жертв бандеровцев. В итоге официальному представителю МИД Украины Олегу Николенко пришлось оправдываться. Он объяснил, что Мельник делился личным мнением, которое не отражает позицию ведомства.Карьерный ростИсточники газеты Bild в Киеве утверждают, что до конца лета Мельника назначат замглавы МИД. По данным СМИ, Кулеба уже сделал соответствующее предложение президенту Владимиру Зеленскому. Причем это будет не почетная ссылка, а награда за эффективную работу.Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что у посла кое-как получалось добиваться ускорения поставок оружия на Украину и лоббировать евроинтеграцию, но методы, которыми он пользовался, выйдут Киеву боком."Мельник последовательно ухудшал отношения между Германией и Украиной. За это его можно внести в Книгу рекордов Гиннесса с отрицательным знаком — такого посла не было еще ни в одной стране мира. Интервью, в котором он защищал Бандеру, наглядно продемонстрировало низкий уровень его образования. Тем не менее ему прочат повышение. Видимо, Мельник нравится Зеленскому как шоумен и президент хочет выступать с ним на одной сцене", — говорит руководитель центра Германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов.Однако, подчеркнул он, даже после попытки посла оправдать геноцид власти Германии не обрушились на него с жесткой критикой. Шольц и Штайнмайер промолчали. Берлин отдал внешнюю политику на откуп Вашингтону, поэтому и терпит выходки Мельника, добавил эксперт."Иначе Шольца обвинят в пророссийских настроениях, а там и до отставки недалеко. На этот раз немцам помогли Польша и Израиль, дав шанс наконец избавиться от скандального посла без репутационных потерь. Слишком много поляков и евреев погибли от рук украинских нацистов, чтобы игнорировать подобное", — объясняет Белов.Политолог Ростислав Ищенко считает, что Мельник попал на службу в период вырождения украинской дипломатии. "Он делал то, что ему говорили. За это его назначат замглавы МИД. Но в дальнейшем вряд ли найдется страна, которая захочет принять его в качестве посла", — отметил он.Германия должна быть благодарна реакции Польши и Израиля. В противном случае после Бандеры в Берлине могли бы начать оправдывать Гитлера, предупреждает Ищенко.Эксперты уверены, что следующий посол способен еще сильней испортить отношения между двумя странами. У Мельника все же был дипломатический опыт, которого сейчас нет почти ни у кого на Украине. К тому же немцы будут общаться с новым представителем Киева, помня о выходках предыдущего.* Организация признана экстремистской и запрещена в России.
https://ria.ru/20220702/ukraina-1799511548.html
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в мире, олаф шольц, ангела меркель, франк-вальтер штайнмайер, украина, германия, киев, организация украинских националистов, нато, мид польши, андрей мельник
08:00 09.07.2022 (обновлено: 08:06 09.07.2022)
 

Немцы устали терпеть. Украина довела Германию до нацизма

© AP PhotoПосол Украины в Германии Андрей Мельник
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© AP Photo
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости, Михаил Катков. Берлин скоро избавится от посла Украины Андрея Мельника, сообщает газета Bild. За восемь лет работы в ФРГ он неоднократно оказывался в центре громких скандалов, оскорблял власти страны, которые были вынуждены мириться с этим, чтобы не оказаться в черном списке "друзей России". Терпение немцев лопнуло, когда Мельник публично оправдал преступления лидера украинских националистов Степана Бандеры. О карьерных перспективах конфликтного дипломата — в материале РИА Новости.

Отрицание геноцида

В интервью журналисту Тилю Юнгу Мельник назвал Бандеру борцом за свободу и независимость Украины. При этом подчеркнул, что для таких людей нет правил. "Робин Гуд также почитаем всеми, хотя он действовал не по закону", — отметил дипломат.
© РИА Новости / Мирослав ЛужецкийОткрытие памятника идейному лидеру Организации украинских националистов (ОУН) Степану Бандере во Львове
Открытие памятника идейному лидеру Организации украинских националистов (ОУН) Степану Бандере во Львове. - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Мирослав Лужецкий
Открытие памятника идейному лидеру Организации украинских националистов (ОУН) Степану Бандере во Львове
Мельник заявил, что Бандера не причастен к истреблению евреев на Украине. Журналист процитировал ему одну из бандеровских листовок с антисемитскими лозунгами и призывами. Но тот стоял на своем: "Нет доказательств! Не было приговора суда!" По его словам, все это российская пропаганда. И вообще: во время войны "кто только чем не занимался, и политизировать те события незачем".
Юнг напомнил собеседнику о львовском погроме. Двадцать пятого июня 1941-го сподвижник Бандеры Ярослав Стецько провозгласил создание милицейских отрядов, которые должны убивать в том числе евреев. Спустя пять дней Красная армия оставила Львов, в город вошли гитлеровцы и боевики бандеровской "Организации украинских националистов" (ОУН)*.
Воспользовавшись вакуумом власти, с 30 июня по 2 июля оуновцы учинили этническую чистку. Погибли не меньше четырех тысяч евреев.
Кроме того, с 25 по 27 июля с разрешения немцев во Львове боевики ОУН* "отметили" годовщину смерти Симона Петлюры, застреленного в 1926 году в Париже Самуилом Шварцбардом (французский суд, кстати, его оправдал). За три дня они убили не меньше двух тысяч человек. Позже нацисты согнали 100 тысяч евреев в гетто. Красная армия освободила Львов 27 июля 1944-го. К этому моменту в лагере осталось меньше 300 выживших.
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Международный скандал

Немцы простили оскорбление канцлера Олафа Шольца, которого Мельник назвал ливерной колбасой из-за недостаточной военной помощи Киеву. Стерпели критику предыдущей главы Германии Ангелы Меркель за нежелание принимать Украину в НАТО. Смирились с нападками на президента Франка-Вальтера Штайнмайера, якобы связанного с Москвой. Но оправдание холокоста — это уже чересчур.
Первыми выступили мастера культуры. Телережиссер Том Бон указал, что любого немца немедленно отдали бы за это под суд. Пианист Игорь Левит обвинил посла в искажении истории и напомнил о недопустимости антисемитизма. Дипломат дерзко ответил: Киев не нуждается в советах по постколониальной истории от страны, убившей десять миллионов украинцев в годы Второй мировой.
© AP Photo / Michael SohnПосол Украины в Германии Андрей Мельник на заседании бундестага
Посол Украины в Германии Андрей Мельник на заседании Бундестага - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© AP Photo / Michael Sohn
Посол Украины в Германии Андрей Мельник на заседании бундестага
Следом высказался уполномоченный правительства ФРГ по проблеме антисемитизма Феликс Кляйн. По его мнению, интервью Мельника подкрепило российский нарратив о причинах спецоперации на Украине. Чиновник предложил Киеву вступить в "Международный альянс памяти холокоста", чтобы обсудить роль украинских националистов в геноциде евреев.
Поведение Мельника возмутило и другие страны. По словам главы МИД Польши Збигнева Рау, посол проявил "нехватку благоразумия и ответственности". В посольстве Израиля в ФРГ подчеркнули, что дипломат опошлил холокост и оскорбил жертв бандеровцев. В итоге официальному представителю МИД Украины Олегу Николенко пришлось оправдываться. Он объяснил, что Мельник делился личным мнением, которое не отражает позицию ведомства.

Карьерный рост

Источники газеты Bild в Киеве утверждают, что до конца лета Мельника назначат замглавы МИД. По данным СМИ, Кулеба уже сделал соответствующее предложение президенту Владимиру Зеленскому. Причем это будет не почетная ссылка, а награда за эффективную работу.
Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что у посла кое-как получалось добиваться ускорения поставок оружия на Украину и лоббировать евроинтеграцию, но методы, которыми он пользовался, выйдут Киеву боком.
© AP Photo / Valentyn Ogirenko/PoolМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве. 10 мая 2022
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве. 10 мая 2022 - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© AP Photo / Valentyn Ogirenko/Pool
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве. 10 мая 2022
"Мельник последовательно ухудшал отношения между Германией и Украиной. За это его можно внести в Книгу рекордов Гиннесса с отрицательным знаком — такого посла не было еще ни в одной стране мира. Интервью, в котором он защищал Бандеру, наглядно продемонстрировало низкий уровень его образования. Тем не менее ему прочат повышение. Видимо, Мельник нравится Зеленскому как шоумен и президент хочет выступать с ним на одной сцене", — говорит руководитель центра Германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов.
Однако, подчеркнул он, даже после попытки посла оправдать геноцид власти Германии не обрушились на него с жесткой критикой. Шольц и Штайнмайер промолчали. Берлин отдал внешнюю политику на откуп Вашингтону, поэтому и терпит выходки Мельника, добавил эксперт.
"Иначе Шольца обвинят в пророссийских настроениях, а там и до отставки недалеко. На этот раз немцам помогли Польша и Израиль, дав шанс наконец избавиться от скандального посла без репутационных потерь. Слишком много поляков и евреев погибли от рук украинских нацистов, чтобы игнорировать подобное", — объясняет Белов.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
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Политолог Ростислав Ищенко считает, что Мельник попал на службу в период вырождения украинской дипломатии. "Он делал то, что ему говорили. За это его назначат замглавы МИД. Но в дальнейшем вряд ли найдется страна, которая захочет принять его в качестве посла", — отметил он.
Германия должна быть благодарна реакции Польши и Израиля. В противном случае после Бандеры в Берлине могли бы начать оправдывать Гитлера, предупреждает Ищенко.
Эксперты уверены, что следующий посол способен еще сильней испортить отношения между двумя странами. У Мельника все же был дипломатический опыт, которого сейчас нет почти ни у кого на Украине. К тому же немцы будут общаться с новым представителем Киева, помня о выходках предыдущего.
* Организация признана экстремистской и запрещена в России.
 
В миреОлаф ШольцАнгела МеркельФранк-Вальтер ШтайнмайерУкраинаГерманияКиевОрганизация украинских националистовНАТОМИД ПольшиАндрей Мельник
 
 
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