08:00 09.07.2022 (обновлено: 08:06 09.07.2022)
Немцы устали терпеть. Украина довела Германию до нацизма
© AP PhotoПосол Украины в Германии Андрей Мельник
© AP Photo
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости, Михаил Катков. Берлин скоро избавится от посла Украины Андрея Мельника, сообщает газета Bild. За восемь лет работы в ФРГ он неоднократно оказывался в центре громких скандалов, оскорблял власти страны, которые были вынуждены мириться с этим, чтобы не оказаться в черном списке "друзей России". Терпение немцев лопнуло, когда Мельник публично оправдал преступления лидера украинских националистов Степана Бандеры. О карьерных перспективах конфликтного дипломата — в материале РИА Новости.
Отрицание геноцида
В интервью журналисту Тилю Юнгу Мельник назвал Бандеру борцом за свободу и независимость Украины. При этом подчеркнул, что для таких людей нет правил. "Робин Гуд также почитаем всеми, хотя он действовал не по закону", — отметил дипломат.
© РИА Новости / Мирослав ЛужецкийОткрытие памятника идейному лидеру Организации украинских националистов (ОУН) Степану Бандере во Львове
Открытие памятника идейному лидеру Организации украинских националистов (ОУН) Степану Бандере во Львове
Мельник заявил, что Бандера не причастен к истреблению евреев на Украине. Журналист процитировал ему одну из бандеровских листовок с антисемитскими лозунгами и призывами. Но тот стоял на своем: "Нет доказательств! Не было приговора суда!" По его словам, все это российская пропаганда. И вообще: во время войны "кто только чем не занимался, и политизировать те события незачем".
Юнг напомнил собеседнику о львовском погроме. Двадцать пятого июня 1941-го сподвижник Бандеры Ярослав Стецько провозгласил создание милицейских отрядов, которые должны убивать в том числе евреев. Спустя пять дней Красная армия оставила Львов, в город вошли гитлеровцы и боевики бандеровской "Организации украинских националистов" (ОУН)*.
Воспользовавшись вакуумом власти, с 30 июня по 2 июля оуновцы учинили этническую чистку. Погибли не меньше четырех тысяч евреев.
Кроме того, с 25 по 27 июля с разрешения немцев во Львове боевики ОУН* "отметили" годовщину смерти Симона Петлюры, застреленного в 1926 году в Париже Самуилом Шварцбардом (французский суд, кстати, его оправдал). За три дня они убили не меньше двух тысяч человек. Позже нацисты согнали 100 тысяч евреев в гетто. Красная армия освободила Львов 27 июля 1944-го. К этому моменту в лагере осталось меньше 300 выживших.
Международный скандал
Немцы простили оскорбление канцлера Олафа Шольца, которого Мельник назвал ливерной колбасой из-за недостаточной военной помощи Киеву. Стерпели критику предыдущей главы Германии Ангелы Меркель за нежелание принимать Украину в НАТО. Смирились с нападками на президента Франка-Вальтера Штайнмайера, якобы связанного с Москвой. Но оправдание холокоста — это уже чересчур.
Первыми выступили мастера культуры. Телережиссер Том Бон указал, что любого немца немедленно отдали бы за это под суд. Пианист Игорь Левит обвинил посла в искажении истории и напомнил о недопустимости антисемитизма. Дипломат дерзко ответил: Киев не нуждается в советах по постколониальной истории от страны, убившей десять миллионов украинцев в годы Второй мировой.
© AP Photo / Michael SohnПосол Украины в Германии Андрей Мельник на заседании бундестага
© AP Photo / Michael Sohn
Посол Украины в Германии Андрей Мельник на заседании бундестага
Следом высказался уполномоченный правительства ФРГ по проблеме антисемитизма Феликс Кляйн. По его мнению, интервью Мельника подкрепило российский нарратив о причинах спецоперации на Украине. Чиновник предложил Киеву вступить в "Международный альянс памяти холокоста", чтобы обсудить роль украинских националистов в геноциде евреев.
Поведение Мельника возмутило и другие страны. По словам главы МИД Польши Збигнева Рау, посол проявил "нехватку благоразумия и ответственности". В посольстве Израиля в ФРГ подчеркнули, что дипломат опошлил холокост и оскорбил жертв бандеровцев. В итоге официальному представителю МИД Украины Олегу Николенко пришлось оправдываться. Он объяснил, что Мельник делился личным мнением, которое не отражает позицию ведомства.
Карьерный рост
Источники газеты Bild в Киеве утверждают, что до конца лета Мельника назначат замглавы МИД. По данным СМИ, Кулеба уже сделал соответствующее предложение президенту Владимиру Зеленскому. Причем это будет не почетная ссылка, а награда за эффективную работу.
Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что у посла кое-как получалось добиваться ускорения поставок оружия на Украину и лоббировать евроинтеграцию, но методы, которыми он пользовался, выйдут Киеву боком.
© AP Photo / Valentyn Ogirenko/PoolМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве. 10 мая 2022
© AP Photo / Valentyn Ogirenko/Pool
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве. 10 мая 2022
"Мельник последовательно ухудшал отношения между Германией и Украиной. За это его можно внести в Книгу рекордов Гиннесса с отрицательным знаком — такого посла не было еще ни в одной стране мира. Интервью, в котором он защищал Бандеру, наглядно продемонстрировало низкий уровень его образования. Тем не менее ему прочат повышение. Видимо, Мельник нравится Зеленскому как шоумен и президент хочет выступать с ним на одной сцене", — говорит руководитель центра Германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов.
Однако, подчеркнул он, даже после попытки посла оправдать геноцид власти Германии не обрушились на него с жесткой критикой. Шольц и Штайнмайер промолчали. Берлин отдал внешнюю политику на откуп Вашингтону, поэтому и терпит выходки Мельника, добавил эксперт.
"Иначе Шольца обвинят в пророссийских настроениях, а там и до отставки недалеко. На этот раз немцам помогли Польша и Израиль, дав шанс наконец избавиться от скандального посла без репутационных потерь. Слишком много поляков и евреев погибли от рук украинских нацистов, чтобы игнорировать подобное", — объясняет Белов.
Политолог Ростислав Ищенко считает, что Мельник попал на службу в период вырождения украинской дипломатии. "Он делал то, что ему говорили. За это его назначат замглавы МИД. Но в дальнейшем вряд ли найдется страна, которая захочет принять его в качестве посла", — отметил он.
Германия должна быть благодарна реакции Польши и Израиля. В противном случае после Бандеры в Берлине могли бы начать оправдывать Гитлера, предупреждает Ищенко.
Эксперты уверены, что следующий посол способен еще сильней испортить отношения между двумя странами. У Мельника все же был дипломатический опыт, которого сейчас нет почти ни у кого на Украине. К тому же немцы будут общаться с новым представителем Киева, помня о выходках предыдущего.
* Организация признана экстремистской и запрещена в России.