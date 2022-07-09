https://ria.ru/20220709/turtsiya-1801412803.html

Глава Минобороны Турции ожидает подвижек по решению проблемы с зерном

Глава Минобороны Турции ожидает подвижек по решению проблемы с зерном - РИА Новости, 09.07.2022

Глава Минобороны Турции ожидает подвижек по решению проблемы с зерном

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара ожидает подвижек по урегулированию проблемы с зерном в ближайшие дни. РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T14:44

2022-07-09T14:44

2022-07-09T14:44

цены на нефть

мевлют чавушоглу

владимир путин

россия

украина

турция

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/07/1568282222_0:74:2756:1624_1920x0_80_0_0_c4f4387923862865ffd0dda93b41ea09.jpg

АНКАРА, 9 июл - РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара ожидает подвижек по урегулированию проблемы с зерном в ближайшие дни.Ранее Акар сообщал, что в вопросе вывоза зерна из черноморских портов есть определенные подвижки, но остаются технические моменты, требующие обсуждений с Россией, Украиной и ООН. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в случае договоренности Москвы и Киева по "зерновой проблеме" будет создана "зона безопасности" за пределами вод Украины."Турция продолжает выполнять требования своей роли "посредника", поддерживая контакты со сторонами. Миллионы тонн зерна ждут в украинских портах. Мы встречаемся с представителями и России, и Украины, и ООН. Благодаря четырехсторонним встречам мы способствуем транспортировке миллионов тонн зерна и других продуктов по правильно запланированным адресам. Мы ожидаем некоторых подвижек в этом отношении в ближайшие дни", - приводит слова министра телеканал A Haber.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.

https://ria.ru/20220708/zerno-1801114930.html

россия

украина

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

цены на нефть, мевлют чавушоглу, владимир путин, россия, украина, турция, оон