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Глава Минобороны Турции ожидает подвижек по решению проблемы с зерном - РИА Новости, 09.07.2022
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Глава Минобороны Турции ожидает подвижек по решению проблемы с зерном
Глава Минобороны Турции ожидает подвижек по решению проблемы с зерном - РИА Новости, 09.07.2022
Глава Минобороны Турции ожидает подвижек по решению проблемы с зерном
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара ожидает подвижек по урегулированию проблемы с зерном в ближайшие дни. РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T14:44
2022-07-09T14:44
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АНКАРА, 9 июл - РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара ожидает подвижек по урегулированию проблемы с зерном в ближайшие дни.Ранее Акар сообщал, что в вопросе вывоза зерна из черноморских портов есть определенные подвижки, но остаются технические моменты, требующие обсуждений с Россией, Украиной и ООН. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в случае договоренности Москвы и Киева по "зерновой проблеме" будет создана "зона безопасности" за пределами вод Украины."Турция продолжает выполнять требования своей роли "посредника", поддерживая контакты со сторонами. Миллионы тонн зерна ждут в украинских портах. Мы встречаемся с представителями и России, и Украины, и ООН. Благодаря четырехсторонним встречам мы способствуем транспортировке миллионов тонн зерна и других продуктов по правильно запланированным адресам. Мы ожидаем некоторых подвижек в этом отношении в ближайшие дни", - приводит слова министра телеканал A Haber.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
https://ria.ru/20220708/zerno-1801114930.html
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цены на нефть, мевлют чавушоглу, владимир путин, россия, украина, турция, оон
14:44 09.07.2022
 
Глава Минобороны Турции ожидает подвижек по решению проблемы с зерном

Глава Минобороны Турции Акар ожидает подвижек по решению проблемы с зерном

© AP PhotoМинистр обороны Турции Хулуси Акар
Министр обороны Турции Хулуси Акар - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© AP Photo
Министр обороны Турции Хулуси Акар. Архивное фото
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АНКАРА, 9 июл - РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара ожидает подвижек по урегулированию проблемы с зерном в ближайшие дни.
Ранее Акар сообщал, что в вопросе вывоза зерна из черноморских портов есть определенные подвижки, но остаются технические моменты, требующие обсуждений с Россией, Украиной и ООН. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в случае договоренности Москвы и Киева по "зерновой проблеме" будет создана "зона безопасности" за пределами вод Украины.
"Турция продолжает выполнять требования своей роли "посредника", поддерживая контакты со сторонами. Миллионы тонн зерна ждут в украинских портах. Мы встречаемся с представителями и России, и Украины, и ООН. Благодаря четырехсторонним встречам мы способствуем транспортировке миллионов тонн зерна и других продуктов по правильно запланированным адресам. Мы ожидаем некоторых подвижек в этом отношении в ближайшие дни", - приводит слова министра телеканал A Haber.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
Зерно - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
Вчера, 08:39
Лавров рассказал, что Россия готова к переговорам по украинскому зерну
 
Цены на нефтьМевлют ЧавушоглуВладимир ПутинРоссияУкраинаТурцияООН
 
 
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