00:14 09.07.2022 (обновлено: 03:00 09.07.2022)
Байден назвал ЦРУ "лучшей секретной службой"
Президент США Байден назвал ЦРУ лучшей секретной службой в мире
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден назвал ЦРУ лучшей секретной службой в мире, заявив, что она смогла предсказать и предупредить мир об украинских событиях.
Глава российского МИД Сергей Лавров ранее отмечал, что Запад в ответ на обеспокоенности России и выдвинутые ею в декабре прошлого года инициативы достаточно грубо заявил, что расширение НАТО и возможное участие в этом процессе Киева Москвы не касается, а параллельно Украину накачивали вооружениями, там работали сотни сотрудников ЦРУ и английских спецслужб.
"Ясно, что вы лучшие во всем мире", — сказал Байден в ходе посещения штаб-квартиры разведывательного управления.
Он отметил, что "профессионалы проделали достойную называться искусством работу, предсказав планы Владимира Путина на Украине". "Мы видели, что он делал. Вы видели их силы, его планы", — заявил Байден.
Президент США подчеркнул, что служба делала это без раскрытия своих источников и методов, а с помощью раскрытой информации, по его словам, удалось объединить союзников и партнеров по всему миру.
Байден поблагодарил агентов за службу, отметив под одобрительный смех собравшихся, что не все 75 лет мог наблюдать за ее историей, а лишь 52.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.