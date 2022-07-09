https://ria.ru/20220709/tsru-1801359732.html

Байден назвал ЦРУ "лучшей секретной службой"

Байден назвал ЦРУ "лучшей секретной службой" - РИА Новости, 09.07.2022

Байден назвал ЦРУ "лучшей секретной службой"

Президент США Джо Байден назвал ЦРУ лучшей секретной службой в мире, заявив, что она смогла предсказать и предупредить мир об украинских событиях. РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T00:14

2022-07-09T00:14

2022-07-09T03:00

в мире

владимир путин

сша

россия

украина

джо байден

центральное разведывательное управление (цру)

вашингтон

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ВАШИНГТОН, 9 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден назвал ЦРУ лучшей секретной службой в мире, заявив, что она смогла предсказать и предупредить мир об украинских событиях.Глава российского МИД Сергей Лавров ранее отмечал, что Запад в ответ на обеспокоенности России и выдвинутые ею в декабре прошлого года инициативы достаточно грубо заявил, что расширение НАТО и возможное участие в этом процессе Киева Москвы не касается, а параллельно Украину накачивали вооружениями, там работали сотни сотрудников ЦРУ и английских спецслужб.Он отметил, что "профессионалы проделали достойную называться искусством работу, предсказав планы Владимира Путина на Украине". "Мы видели, что он делал. Вы видели их силы, его планы", — заявил Байден.Президент США подчеркнул, что служба делала это без раскрытия своих источников и методов, а с помощью раскрытой информации, по его словам, удалось объединить союзников и партнеров по всему миру.Байден поблагодарил агентов за службу, отметив под одобрительный смех собравшихся, что не все 75 лет мог наблюдать за ее историей, а лишь 52.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220630/tsru-1799250895.html

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в мире, владимир путин, сша, россия, украина, джо байден, центральное разведывательное управление (цру), вашингтон, сергей лавров, нато