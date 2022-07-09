https://ria.ru/20220709/tribunaly-1801415216.html

В ЛНР допустили проведение военных трибуналов на освобожденных территориях

В ЛНР допустили проведение военных трибуналов на освобожденных территориях - РИА Новости, 09.07.2022

В ЛНР допустили проведение военных трибуналов на освобожденных территориях

Военные трибуналы по преступлениям украинских войск могут пройти на освобожденных территориях в Донбассе, заявила журналистам в субботу помощник главы ЛНР Анна... РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T15:08

2022-07-09T15:08

2022-07-09T15:08

специальная военная операция на украине

донбасс

украина

мвд лнр

луганская народная республика

анна сорока

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ЛУГАНСК, 9 июл - РИА Новости. Военные трибуналы по преступлениям украинских войск могут пройти на освобожденных территориях в Донбассе, заявила журналистам в субботу помощник главы ЛНР Анна Сорока.Ранее в МВД ЛНР сообщили о гибели порядка 50 человек, сгоревших в марте заживо при пожаре, возникшем в интернате для престарелых и инвалидов, который захватили украинские силовики у города Кременная в Донбассе. В МИД ЛНР заявили, что новый международный трибунал мог бы объективно расследовать преступления военно-политического руководства и вооруженных формирований Украины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220622/tribunal-1797229898.html

донбасс

украина

луганская народная республика

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донбасс, украина, мвд лнр, луганская народная республика, анна сорока