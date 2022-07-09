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В ЛНР допустили проведение военных трибуналов на освобожденных территориях - РИА Новости, 09.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220709/tribunaly-1801415216.html
В ЛНР допустили проведение военных трибуналов на освобожденных территориях
В ЛНР допустили проведение военных трибуналов на освобожденных территориях - РИА Новости, 09.07.2022
В ЛНР допустили проведение военных трибуналов на освобожденных территориях
Военные трибуналы по преступлениям украинских войск могут пройти на освобожденных территориях в Донбассе, заявила журналистам в субботу помощник главы ЛНР Анна... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T15:08
2022-07-09T15:08
специальная военная операция на украине
донбасс
украина
мвд лнр
луганская народная республика
анна сорока
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ЛУГАНСК, 9 июл - РИА Новости. Военные трибуналы по преступлениям украинских войск могут пройти на освобожденных территориях в Донбассе, заявила журналистам в субботу помощник главы ЛНР Анна Сорока.Ранее в МВД ЛНР сообщили о гибели порядка 50 человек, сгоревших в марте заживо при пожаре, возникшем в интернате для престарелых и инвалидов, который захватили украинские силовики у города Кременная в Донбассе. В МИД ЛНР заявили, что новый международный трибунал мог бы объективно расследовать преступления военно-политического руководства и вооруженных формирований Украины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220622/tribunal-1797229898.html
донбасс
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донбасс, украина, мвд лнр, луганская народная республика, анна сорока
15:08 09.07.2022
 
В ЛНР допустили проведение военных трибуналов на освобожденных территориях

В ЛНР допустили возможность проведения трибуналов на освобожденных территориях в Донбассе

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы народной милиции ЛНР
Бойцы народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Бойцы народной милиции ЛНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 9 июл - РИА Новости. Военные трибуналы по преступлениям украинских войск могут пройти на освобожденных территориях в Донбассе, заявила журналистам в субботу помощник главы ЛНР Анна Сорока.
Ранее в МВД ЛНР сообщили о гибели порядка 50 человек, сгоревших в марте заживо при пожаре, возникшем в интернате для престарелых и инвалидов, который захватили украинские силовики у города Кременная в Донбассе. В МИД ЛНР заявили, что новый международный трибунал мог бы объективно расследовать преступления военно-политического руководства и вооруженных формирований Украины.
"Сейчас на месте (в интернате – ред.) работают следственно-оперативные группы, проводятся осмотры, воспроизводятся на месте обстоятельства этого страшного преступления. Слава Богу, 21 человек смог спастись - те, которые могли ходить, более 50 погибли. Все материалы – они координируются, обобщаются и будут направляться в трибунал. Я думаю, что один из таких трибуналов будет проходить на территории города Рубежное и в Кременной. Именно этот факт будет рассматриваться с особым вниманием", - сказала Сорока.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеДонбассУкраинаМВД ЛНРЛуганская Народная РеспубликаАнна Сорока
 
 
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