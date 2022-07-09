В ЛНР допустили проведение военных трибуналов на освобожденных территориях
В ЛНР допустили возможность проведения трибуналов на освобожденных территориях в Донбассе
Бойцы народной милиции ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 9 июл - РИА Новости. Военные трибуналы по преступлениям украинских войск могут пройти на освобожденных территориях в Донбассе, заявила журналистам в субботу помощник главы ЛНР Анна Сорока.
Ранее в МВД ЛНР сообщили о гибели порядка 50 человек, сгоревших в марте заживо при пожаре, возникшем в интернате для престарелых и инвалидов, который захватили украинские силовики у города Кременная в Донбассе. В МИД ЛНР заявили, что новый международный трибунал мог бы объективно расследовать преступления военно-политического руководства и вооруженных формирований Украины.
"Сейчас на месте (в интернате – ред.) работают следственно-оперативные группы, проводятся осмотры, воспроизводятся на месте обстоятельства этого страшного преступления. Слава Богу, 21 человек смог спастись - те, которые могли ходить, более 50 погибли. Все материалы – они координируются, обобщаются и будут направляться в трибунал. Я думаю, что один из таких трибуналов будет проходить на территории города Рубежное и в Кременной. Именно этот факт будет рассматриваться с особым вниманием", - сказала Сорока.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.