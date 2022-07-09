https://ria.ru/20220709/tribunal-1801405359.html

Преступники киевского режима пойдут под трибунал, считает Слуцкий

Преступники киевского режима пойдут под трибунал, считает Слуцкий - РИА Новости, 09.07.2022

Преступники киевского режима пойдут под трибунал, считает Слуцкий

Украинские военные преступники пройдут через трибунал и понесут адекватное наказание, сообщил в субботу руководитель фракции ЛДПР, председатель комитета Госдумы РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T13:33

2022-07-09T13:33

2022-07-09T13:33

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

леонид слуцкий (политик)

лдпр

украина

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ЛУГАНСК, 9 июл - РИА Новости. Украинские военные преступники пройдут через трибунал и понесут адекватное наказание, сообщил в субботу руководитель фракции ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий на встрече с главой ЛНР Леонидом Пасечником.Слуцкий подчеркнул, что Россия и союзники в ходе специальной военной операции в отличие от противника действуют гуманно."Мы лечим их пленных военных, в то время как они калечат наших пленных - ситуация в этом плане очень тяжелая. Трибуналы, конечно, будут. И те, кто совершал чудовищные преступления, получат адекватное наказание, как это было в Киевском и Харьковском трибуналах в годы Великой Отечественной войны", - сообщил депутат.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов была освобождена вся территория ЛНР.

https://ria.ru/20220629/tribunal-1798981663.html

луганская народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

луганская народная республика, леонид слуцкий (политик), лдпр, украина