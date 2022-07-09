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Российские самолеты сбили в Николаевской области два украинских Cу-25 - РИА Новости, 09.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220709/su-25-1801394327.html
Российские самолеты сбили в Николаевской области два украинских Cу-25
Российские самолеты сбили в Николаевской области два украинских Cу-25 - РИА Новости, 09.07.2022
Российские самолеты сбили в Николаевской области два украинских Cу-25
Самолеты ВКС России Су-35с и МиГ-31бм сбили два украинских самолета Су-25 в Николаевской области, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T12:07
2022-07-09T12:56
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
су-25
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Самолеты ВКС России Су-35с и МиГ-31бм сбили два украинских самолета Су-25 в Николаевской области, сообщили в субботу в Минобороны РФ."Самолетами Су-35с и МиГ-31бм ВКС России в районах населенных пунктов Березноговатое и Червоная Долина Николаевской области сбиты два Су-25 воздушных сил Украины", - сообщили в Минобороны РФ.
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в мире, украина, россия, су-25
12:07 09.07.2022 (обновлено: 12:56 09.07.2022)
 
Российские самолеты сбили в Николаевской области два украинских Cу-25

Минобороны: российские самолеты сбили в Николаевской области два украинских Cу-25

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкШтурмовик СУ-25
Штурмовик СУ-25 - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Штурмовик СУ-25. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Самолеты ВКС России Су-35с и МиГ-31бм сбили два украинских самолета Су-25 в Николаевской области, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"Самолетами Су-35с и МиГ-31бм ВКС России в районах населенных пунктов Березноговатое и Червоная Долина Николаевской области сбиты два Су-25 воздушных сил Украины", - сообщили в Минобороны РФ.
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