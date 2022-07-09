https://ria.ru/20220709/su-25-1801394327.html
Российские самолеты сбили в Николаевской области два украинских Cу-25
Российские самолеты сбили в Николаевской области два украинских Cу-25 - РИА Новости, 09.07.2022
Российские самолеты сбили в Николаевской области два украинских Cу-25
Самолеты ВКС России Су-35с и МиГ-31бм сбили два украинских самолета Су-25 в Николаевской области, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T12:07
2022-07-09T12:07
2022-07-09T12:56
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Самолеты ВКС России Су-35с и МиГ-31бм сбили два украинских самолета Су-25 в Николаевской области, сообщили в субботу в Минобороны РФ."Самолетами Су-35с и МиГ-31бм ВКС России в районах населенных пунктов Березноговатое и Червоная Долина Николаевской области сбиты два Су-25 воздушных сил Украины", - сообщили в Минобороны РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, россия, су-25
12:07 09.07.2022 (обновлено: 12:56 09.07.2022)
Российские самолеты сбили в Николаевской области два украинских Cу-25
Минобороны: российские самолеты сбили в Николаевской области два украинских Cу-25