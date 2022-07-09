https://ria.ru/20220709/strakhovanie-1801389655.html

Глава Минтранса рассказал о ситуации со страхованием самолетов

Глава Минтранса рассказал о ситуации со страхованием самолетов - РИА Новости, 09.07.2022

Глава Минтранса рассказал о ситуации со страхованием самолетов

Ситуация со страхованием самолетов проходит в штатном режиме, авиакомпании "Аэрофлот" и S7 не видят с этим проблем, сообщил журналистам министр транспорта РФ... РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T11:47

2022-07-09T11:47

2022-07-09T11:51

экономика

аэрофлот

s7 airlines

новости - туризм

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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 9 июл - РИА Новости. Ситуация со страхованием самолетов проходит в штатном режиме, авиакомпании "Аэрофлот" и S7 не видят с этим проблем, сообщил журналистам министр транспорта РФ Виталий Савельев."Страхование самолетов - это, на мой взгляд… в абсолютно рабочем режиме происходит. У нас появилась Российская Национальная перестраховочная компания, которая взяла на себя основную нагрузку. Две группы S7 и "Аэрофлот" не видят проблем никаких со страхованием и перестрахованием, поэтому нужно немножко времени для всех", - рассказал Савельев журналистам на площадке форума "Территория смыслов".По его словам, все сейчас работают в необычных условиях. "Этот антирекорд по санкциям… побуждает нас принимать и искать новые решения, но мы не видим проблемы пока, во всяком случае. Мы не видим проблемы со страховыми компаниями. Все идет в штатном режиме. Компании пока не обращаются с жалобами", - заключил министр.

https://ria.ru/20220709/samolety-1801386711.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, аэрофлот, s7 airlines, новости - туризм