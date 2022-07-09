Рейтинг@Mail.ru
Глава Минтранса рассказал о ситуации со страхованием самолетов - РИА Новости, 09.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220709/strakhovanie-1801389655.html
Глава Минтранса рассказал о ситуации со страхованием самолетов
Глава Минтранса рассказал о ситуации со страхованием самолетов - РИА Новости, 09.07.2022
Глава Минтранса рассказал о ситуации со страхованием самолетов
Ситуация со страхованием самолетов проходит в штатном режиме, авиакомпании "Аэрофлот" и S7 не видят с этим проблем, сообщил журналистам министр транспорта РФ... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T11:47
2022-07-09T11:51
экономика
аэрофлот
s7 airlines
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758555343_0:202:3282:2048_1920x0_80_0_0_177578e9c69dfa8d3e7eb249f129b269.jpg
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 9 июл - РИА Новости. Ситуация со страхованием самолетов проходит в штатном режиме, авиакомпании "Аэрофлот" и S7 не видят с этим проблем, сообщил журналистам министр транспорта РФ Виталий Савельев."Страхование самолетов - это, на мой взгляд… в абсолютно рабочем режиме происходит. У нас появилась Российская Национальная перестраховочная компания, которая взяла на себя основную нагрузку. Две группы S7 и "Аэрофлот" не видят проблем никаких со страхованием и перестрахованием, поэтому нужно немножко времени для всех", - рассказал Савельев журналистам на площадке форума "Территория смыслов".По его словам, все сейчас работают в необычных условиях. "Этот антирекорд по санкциям… побуждает нас принимать и искать новые решения, но мы не видим проблемы пока, во всяком случае. Мы не видим проблемы со страховыми компаниями. Все идет в штатном режиме. Компании пока не обращаются с жалобами", - заключил министр.
https://ria.ru/20220709/samolety-1801386711.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758555343_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5145c8d918fb20dae730e37d15eac730.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, аэрофлот, s7 airlines, новости - туризм
11:47 09.07.2022 (обновлено: 11:51 09.07.2022)
 
Глава Минтранса рассказал о ситуации со страхованием самолетов

Глава Минтранса Савельев: ситуация со страхованием самолетов штатная

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПассажирские самолеты Boeing 737-800 авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту "Красноярск"
Пассажирские самолеты Boeing 737-800 авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Красноярск - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Пассажирские самолеты Boeing 737-800 авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту "Красноярск". Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 9 июл - РИА Новости. Ситуация со страхованием самолетов проходит в штатном режиме, авиакомпании "Аэрофлот" и S7 не видят с этим проблем, сообщил журналистам министр транспорта РФ Виталий Савельев.
"Страхование самолетов - это, на мой взгляд… в абсолютно рабочем режиме происходит. У нас появилась Российская Национальная перестраховочная компания, которая взяла на себя основную нагрузку. Две группы S7 и "Аэрофлот" не видят проблем никаких со страхованием и перестрахованием, поэтому нужно немножко времени для всех", - рассказал Савельев журналистам на площадке форума "Территория смыслов".
По его словам, все сейчас работают в необычных условиях. "Этот антирекорд по санкциям… побуждает нас принимать и искать новые решения, но мы не видим проблемы пока, во всяком случае. Мы не видим проблемы со страховыми компаниями. Все идет в штатном режиме. Компании пока не обращаются с жалобами", - заключил министр.
Самолеты авиакомпании Аэрофолот - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
11:26
Российские авиакомпании не будут ставить контрафактные детали на самолеты
 
ЭкономикаАэрофлотS7 AirlinesНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала