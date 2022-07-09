11:47 09.07.2022 (обновлено: 11:51 09.07.2022)
Глава Минтранса рассказал о ситуации со страхованием самолетов
Глава Минтранса Савельев: ситуация со страхованием самолетов штатная
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПассажирские самолеты Boeing 737-800 авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту "Красноярск"
Пассажирские самолеты Boeing 737-800 авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту "Красноярск". Архивное фото
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 9 июл - РИА Новости. Ситуация со страхованием самолетов проходит в штатном режиме, авиакомпании "Аэрофлот" и S7 не видят с этим проблем, сообщил журналистам министр транспорта РФ Виталий Савельев.
"Страхование самолетов - это, на мой взгляд… в абсолютно рабочем режиме происходит. У нас появилась Российская Национальная перестраховочная компания, которая взяла на себя основную нагрузку. Две группы S7 и "Аэрофлот" не видят проблем никаких со страхованием и перестрахованием, поэтому нужно немножко времени для всех", - рассказал Савельев журналистам на площадке форума "Территория смыслов".
По его словам, все сейчас работают в необычных условиях. "Этот антирекорд по санкциям… побуждает нас принимать и искать новые решения, но мы не видим проблемы пока, во всяком случае. Мы не видим проблемы со страховыми компаниями. Все идет в штатном режиме. Компании пока не обращаются с жалобами", - заключил министр.