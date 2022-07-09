https://ria.ru/20220709/spetsoperatsiya-1801407072.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.07.2022

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.07.2022

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T14:54

2022-07-09T14:54

2022-07-09T14:54

инфографика

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 9 июля 2022 годаПодразделения Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжают наступление. Союзные силы продвигаются в направлении Артемовска, Соледара и Северска. После уничтожения мощного укрепрайона за Белогоровкой и артиллерийских ударов по окраинам Северска некоторые украинские части отступили в Краматорск.Российские войска не прекращают работу по выведению из строя военных объектов Украины. Было поражено 22 пункта управления противника, 117 районов сосредоточения живой силы и техники, 72 огневые позиции, пять складов боеприпасов. Фронтовая авиация сбила два украинских самолета Су-25. Средства противовоздушной обороны уничтожили 15 беспилотников и шесть реактивных снарядов.За все время спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 239 самолетов, 137 вертолетов, 1503 беспилотника, 353 зенитных ракетных комплекса, 738 реактивных систем залпового огня, 3994 танка и другие бронемашины, 3117 орудий полевой артиллерии и 4099 единиц автомобильной техники.

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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2022

Татьяна Аверкина

Татьяна Аверкина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Аверкина

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