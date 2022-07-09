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Имам из Зауралья отправится в Донбасс с батальоном добровольцев - РИА Новости, 09.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220709/spetsoperatsiya-1801396202.html
Имам из Зауралья отправится в Донбасс с батальоном добровольцев
Имам из Зауралья отправится в Донбасс с батальоном добровольцев - РИА Новости, 09.07.2022
Имам из Зауралья отправится в Донбасс с батальоном добровольцев
Имам из Зауралья вместе с православным священником отправится в Донбасс вместе с батальоном башкирских добровольцев для участия в спецоперации, заявил в субботу РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T12:23
2022-07-09T13:00
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
уфа
религия
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Имам из Зауралья вместе с православным священником отправится в Донбасс вместе с батальоном башкирских добровольцев для участия в спецоперации, заявил в субботу председатель Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) России, верховный муфтий России Талгат Таджуддин."На днях еще один батальон добровольцев Башкортостана направился в путь в Донбасс... Вторая группа - после Курбан-байрама, целый батальон. Среди нас здесь - Хамза-хазрат, имам из Зауралья. Ему 65 лет, и он уже в первые дни в конце февраля требовал у меня: муфтий-хазрат, направь меня туда, направь меня в Донбасс, я хочу участвовать! Со вторым батальоном и Хамза-хазрат, и батюшка православный направляются. Пусть Аллах укрепит их дух, чтобы до конца довести это дело. Чтобы никаких фашистов, паразитов, рядом с нами не было", - сказал он в праздничной проповеди в праздник Курбан-байрам в Соборной мечети Уфы. Проповедь транслировал Первый канал.Праздник жертвоприношения Курбан-байрам отмечается 10-го числа месяца зуль-хиджа по исламскому календарю. Согласно григорианскому календарю, в 2022 году праздник приходится на 9 июля.
https://radiosputnik.ria.ru/20220709/boeviki-1801394607.html
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в мире, донбасс, уфа, религия
12:23 09.07.2022 (обновлено: 13:00 09.07.2022)
 
Имам из Зауралья отправится в Донбасс с батальоном добровольцев

Муфтий Таджуддин: Имам из Зауралья отправится в Донбасс с батальоном добровольцев

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкТанк Т-80 народной милиции ЛНР
Танк Т-80 народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Танк Т-80 народной милиции ЛНР. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Имам из Зауралья вместе с православным священником отправится в Донбасс вместе с батальоном башкирских добровольцев для участия в спецоперации, заявил в субботу председатель Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) России, верховный муфтий России Талгат Таджуддин.
"На днях еще один батальон добровольцев Башкортостана направился в путь в Донбасс... Вторая группа - после Курбан-байрама, целый батальон. Среди нас здесь - Хамза-хазрат, имам из Зауралья. Ему 65 лет, и он уже в первые дни в конце февраля требовал у меня: муфтий-хазрат, направь меня туда, направь меня в Донбасс, я хочу участвовать! Со вторым батальоном и Хамза-хазрат, и батюшка православный направляются. Пусть Аллах укрепит их дух, чтобы до конца довести это дело. Чтобы никаких фашистов, паразитов, рядом с нами не было", - сказал он в праздничной проповеди в праздник Курбан-байрам в Соборной мечети Уфы. Проповедь транслировал Первый канал.
Праздник жертвоприношения Курбан-байрам отмечается 10-го числа месяца зуль-хиджа по исламскому календарю. Согласно григорианскому календарю, в 2022 году праздник приходится на 9 июля.
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