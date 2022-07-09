https://ria.ru/20220709/spetsoperatsiya-1801396202.html

Имам из Зауралья отправится в Донбасс с батальоном добровольцев

Имам из Зауралья отправится в Донбасс с батальоном добровольцев - РИА Новости, 09.07.2022

Имам из Зауралья отправится в Донбасс с батальоном добровольцев

Имам из Зауралья вместе с православным священником отправится в Донбасс вместе с батальоном башкирских добровольцев для участия в спецоперации, заявил в субботу РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T12:23

2022-07-09T12:23

2022-07-09T13:00

специальная военная операция на украине

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религия

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Имам из Зауралья вместе с православным священником отправится в Донбасс вместе с батальоном башкирских добровольцев для участия в спецоперации, заявил в субботу председатель Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) России, верховный муфтий России Талгат Таджуддин."На днях еще один батальон добровольцев Башкортостана направился в путь в Донбасс... Вторая группа - после Курбан-байрама, целый батальон. Среди нас здесь - Хамза-хазрат, имам из Зауралья. Ему 65 лет, и он уже в первые дни в конце февраля требовал у меня: муфтий-хазрат, направь меня туда, направь меня в Донбасс, я хочу участвовать! Со вторым батальоном и Хамза-хазрат, и батюшка православный направляются. Пусть Аллах укрепит их дух, чтобы до конца довести это дело. Чтобы никаких фашистов, паразитов, рядом с нами не было", - сказал он в праздничной проповеди в праздник Курбан-байрам в Соборной мечети Уфы. Проповедь транслировал Первый канал.Праздник жертвоприношения Курбан-байрам отмечается 10-го числа месяца зуль-хиджа по исламскому календарю. Согласно григорианскому календарю, в 2022 году праздник приходится на 9 июля.

https://radiosputnik.ria.ru/20220709/boeviki-1801394607.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донбасс, уфа, религия