https://ria.ru/20220709/spetsoperatsiya-1801385428.html
Силы ЛНР и России продвигаются в сторону Северска, Артемовска, Соледара
Силы ЛНР и России продвигаются в сторону Северска, Артемовска, Соледара - РИА Новости, 09.07.2022
Силы ЛНР и России продвигаются в сторону Северска, Артемовска, Соледара
Союзные силы продвигаются в сторону городов Северск, Артемовск и Соледар, сообщил РИА Новости помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев. РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T11:11
2022-07-09T11:11
2022-07-09T14:13
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
артемовск
северск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/09/1801383632_0:152:3103:1897_1920x0_80_0_0_524566c0f82c2e40dcbd07bb1d56e1b8.jpg
ЛУГАНСК, 9 июл — РИА Новости. Союзные силы продвигаются в сторону городов Северск, Артемовск и Соледар, сообщил РИА Новости помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев."Российские войска буквально два дня назад освободили Георгиевку, это между Белогоровкой и Северском. Очень сильный укрепрайон был, но наши отважные войска их выбили оттуда", — сказал он РИА Новости.По словам Киселева, в этот же день на окраине Северска артиллеристы ЛНР "нанесли большой удар" по украинским националистам, вынудив оставшихся бойцов отступить в сторону Краматорска. "Помимо этого, наши подразделения понемногу продвигаются в район Артемовска (нынешнее официальное название — Бахмут. — Прим. ред.), Соледара. Таким образом, будем дальше и дальше освобождать наши территории", — добавил собеседник агентства.Северск, Артемовск и Соледар — города в ДНР, расположенные около ее восточной границы с Луганской областью и находящиеся под контролем Киева. Подразделения ЛНР со своей территории развивают наступление на эти районы.
https://ria.ru/20220708/vsu-1801244702.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
артемовск
северск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/09/1801383632_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_d5994cd60ba297cbd2e0b003c70f944f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, артемовск, северск
11:11 09.07.2022 (обновлено: 14:13 09.07.2022)
Силы ЛНР и России продвигаются в сторону Северска, Артемовска, Соледара
МВД ЛНР: союзные силы продвигаются в сторону Северска, Артемовска, Соледара