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Силы ЛНР и России продвигаются в сторону Северска, Артемовска, Соледара - РИА Новости, 09.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220709/spetsoperatsiya-1801385428.html
Силы ЛНР и России продвигаются в сторону Северска, Артемовска, Соледара
Силы ЛНР и России продвигаются в сторону Северска, Артемовска, Соледара - РИА Новости, 09.07.2022
Силы ЛНР и России продвигаются в сторону Северска, Артемовска, Соледара
Союзные силы продвигаются в сторону городов Северск, Артемовск и Соледар, сообщил РИА Новости помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев. РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T11:11
2022-07-09T14:13
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
артемовск
северск
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ЛУГАНСК, 9 июл — РИА Новости. Союзные силы продвигаются в сторону городов Северск, Артемовск и Соледар, сообщил РИА Новости помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев."Российские войска буквально два дня назад освободили Георгиевку, это между Белогоровкой и Северском. Очень сильный укрепрайон был, но наши отважные войска их выбили оттуда", — сказал он РИА Новости.По словам Киселева, в этот же день на окраине Северска артиллеристы ЛНР "нанесли большой удар" по украинским националистам, вынудив оставшихся бойцов отступить в сторону Краматорска. "Помимо этого, наши подразделения понемногу продвигаются в район Артемовска (нынешнее официальное название — Бахмут. — Прим. ред.), Соледара. Таким образом, будем дальше и дальше освобождать наши территории", — добавил собеседник агентства.Северск, Артемовск и Соледар — города в ДНР, расположенные около ее восточной границы с Луганской областью и находящиеся под контролем Киева. Подразделения ЛНР со своей территории развивают наступление на эти районы.
https://ria.ru/20220708/vsu-1801244702.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
артемовск
северск
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в мире, луганская народная республика, артемовск, северск
11:11 09.07.2022 (обновлено: 14:13 09.07.2022)
 
Силы ЛНР и России продвигаются в сторону Северска, Артемовска, Соледара

МВД ЛНР: союзные силы продвигаются в сторону Северска, Артемовска, Соледара

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ЛНР под Лисичанском
Бойцы Народной милиции ЛНР под Лисичанском - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Бойцы Народной милиции ЛНР под Лисичанском
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ЛУГАНСК, 9 июл — РИА Новости. Союзные силы продвигаются в сторону городов Северск, Артемовск и Соледар, сообщил РИА Новости помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.
"Российские войска буквально два дня назад освободили Георгиевку, это между Белогоровкой и Северском. Очень сильный укрепрайон был, но наши отважные войска их выбили оттуда", — сказал он РИА Новости.
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По словам Киселева, в этот же день на окраине Северска артиллеристы ЛНР "нанесли большой удар" по украинским националистам, вынудив оставшихся бойцов отступить в сторону Краматорска.
"Помимо этого, наши подразделения понемногу продвигаются в район Артемовска (нынешнее официальное название — Бахмут. — Прим. ред.), Соледара. Таким образом, будем дальше и дальше освобождать наши территории", — добавил собеседник агентства.
Северск, Артемовск и Соледар — города в ДНР, расположенные около ее восточной границы с Луганской областью и находящиеся под контролем Киева. Подразделения ЛНР со своей территории развивают наступление на эти районы.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаАртемовскСеверск
 
 
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