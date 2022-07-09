https://ria.ru/20220709/spetsoperatsiya-1801385428.html

Силы ЛНР и России продвигаются в сторону Северска, Артемовска, Соледара

Силы ЛНР и России продвигаются в сторону Северска, Артемовска, Соледара - РИА Новости, 09.07.2022

Силы ЛНР и России продвигаются в сторону Северска, Артемовска, Соледара

Союзные силы продвигаются в сторону городов Северск, Артемовск и Соледар, сообщил РИА Новости помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев. РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T11:11

2022-07-09T11:11

2022-07-09T14:13

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

артемовск

северск

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ЛУГАНСК, 9 июл — РИА Новости. Союзные силы продвигаются в сторону городов Северск, Артемовск и Соледар, сообщил РИА Новости помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев."Российские войска буквально два дня назад освободили Георгиевку, это между Белогоровкой и Северском. Очень сильный укрепрайон был, но наши отважные войска их выбили оттуда", — сказал он РИА Новости.По словам Киселева, в этот же день на окраине Северска артиллеристы ЛНР "нанесли большой удар" по украинским националистам, вынудив оставшихся бойцов отступить в сторону Краматорска. "Помимо этого, наши подразделения понемногу продвигаются в район Артемовска (нынешнее официальное название — Бахмут. — Прим. ред.), Соледара. Таким образом, будем дальше и дальше освобождать наши территории", — добавил собеседник агентства.Северск, Артемовск и Соледар — города в ДНР, расположенные около ее восточной границы с Луганской областью и находящиеся под контролем Киева. Подразделения ЛНР со своей территории развивают наступление на эти районы.

https://ria.ru/20220708/vsu-1801244702.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

артемовск

северск

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луганская народная республика, артемовск, северск