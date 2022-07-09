https://ria.ru/20220709/spetsoperatsiya-1801381651.html
Народная милиция ДНР за сутки уничтожила два украинских "Града"
Народная милиция ДНР за сутки уничтожила два украинских "Града" - РИА Новости, 09.07.2022
Народная милиция ДНР за сутки уничтожила два украинских "Града"
Народная милиция Донецкой Народной Республики в субботу заявила, что совместно с РФ за сутки уничтожены две РСЗО "Град", три гаубицы М-777, танк и грузовой... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T10:41
2022-07-09T10:41
2022-07-09T10:55
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
россия
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ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики в субботу заявила, что совместно с РФ за сутки уничтожены две РСЗО "Град", три гаубицы М-777, танк и грузовой автомобиль.В пятницу Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила, что совместно с Вооруженными Силами РФ были уничтожены гаубицы Д-30 и М-777, а также до 30 украинских силовиков."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две установки РСЗО БМ-21 "Град", три гаубицы М-777, один танк и один грузовой автомобиль", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
https://ria.ru/20220708/spetsoperatsiya-1801181410.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, донецкая народная республика, россия
10:41 09.07.2022 (обновлено: 10:55 09.07.2022)
Народная милиция ДНР за сутки уничтожила два украинских "Града"
Народная милиция ДНР за сутки уничтожила два украинских "Града" и три гаубицы М-777