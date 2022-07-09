https://ria.ru/20220709/soledar-1801394513.html

ВКС уничтожили более 30 процентов военных 72-й бригады ВСУ у Соледара

ВКС уничтожили более 30 процентов военных 72-й бригады ВСУ у Соледара - РИА Новости, 09.07.2022

ВКС уничтожили более 30 процентов военных 72-й бригады ВСУ у Соледара

Около трети военнослужащих убиты при ударе ВКС по артиллерийскому дивизиону 72-й бригады украинских войск в районе Соледара, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T12:08

2022-07-09T12:08

2022-07-09T12:48

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

войска воздушно-космической обороны

соледар

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Около трети военнослужащих убиты при ударе ВКС по артиллерийскому дивизиону 72-й бригады украинских войск в районе Соледара, сообщили в Минобороны."В результате удара ВКС России по позициям артиллерийского дивизиона 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Соледар уничтожено более 30 процентов военнослужащих и выведена большая часть артиллерийских орудий", — заявили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

соледар

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, войска воздушно-космической обороны, соледар