https://ria.ru/20220709/soledar-1801394513.html
ВКС уничтожили более 30 процентов военных 72-й бригады ВСУ у Соледара
ВКС уничтожили более 30 процентов военных 72-й бригады ВСУ у Соледара - РИА Новости, 09.07.2022
ВКС уничтожили более 30 процентов военных 72-й бригады ВСУ у Соледара
Около трети военнослужащих убиты при ударе ВКС по артиллерийскому дивизиону 72-й бригады украинских войск в районе Соледара, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T12:08
2022-07-09T12:08
2022-07-09T12:48
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
войска воздушно-космической обороны
соледар
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Около трети военнослужащих убиты при ударе ВКС по артиллерийскому дивизиону 72-й бригады украинских войск в районе Соледара, сообщили в Минобороны."В результате удара ВКС России по позициям артиллерийского дивизиона 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Соледар уничтожено более 30 процентов военнослужащих и выведена большая часть артиллерийских орудий", — заявили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
соледар
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, войска воздушно-космической обороны, соледар
12:08 09.07.2022 (обновлено: 12:48 09.07.2022)
ВКС уничтожили более 30 процентов военных 72-й бригады ВСУ у Соледара
Минобороны: ВКС уничтожили более 30 процентов военных 72-й бригады ВСУ в районе Соледара