Рейтинг@Mail.ru
ВКС уничтожили более 30 процентов военных 72-й бригады ВСУ у Соледара - РИА Новости, 09.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220709/soledar-1801394513.html
ВКС уничтожили более 30 процентов военных 72-й бригады ВСУ у Соледара
ВКС уничтожили более 30 процентов военных 72-й бригады ВСУ у Соледара - РИА Новости, 09.07.2022
ВКС уничтожили более 30 процентов военных 72-й бригады ВСУ у Соледара
Около трети военнослужащих убиты при ударе ВКС по артиллерийскому дивизиону 72-й бригады украинских войск в районе Соледара, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T12:08
2022-07-09T12:48
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
войска воздушно-космической обороны
соледар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797467249_43:0:1542:843_1920x0_80_0_0_e9bf5c55cbb5241e2bb48d9a3d1ed07e.jpg
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Около трети военнослужащих убиты при ударе ВКС по артиллерийскому дивизиону 72-й бригады украинских войск в районе Соледара, сообщили в Минобороны."В результате удара ВКС России по позициям артиллерийского дивизиона 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Соледар уничтожено более 30 процентов военнослужащих и выведена большая часть артиллерийских орудий", — заявили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
соледар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797467249_315:0:1439:843_1920x0_80_0_0_6495486e889dc9613c05c4a6c169ca0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, войска воздушно-космической обороны, соледар
12:08 09.07.2022 (обновлено: 12:48 09.07.2022)
 
ВКС уничтожили более 30 процентов военных 72-й бригады ВСУ у Соледара

Минобороны: ВКС уничтожили более 30 процентов военных 72-й бригады ВСУ в районе Соледара

© РИА НовостиМногоцелевые истребители Су-35 ВКС России, задействованные в специальной военной операции, на аэродроме базирования
Многоцелевые истребители Су-35 ВКС России, задействованные в специальной военной операции, на аэродроме базирования - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© РИА Новости
Многоцелевые истребители Су-35 ВКС России, задействованные в специальной военной операции, на аэродроме базирования. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Около трети военнослужащих убиты при ударе ВКС по артиллерийскому дивизиону 72-й бригады украинских войск в районе Соледара, сообщили в Минобороны.
"В результате удара ВКС России по позициям артиллерийского дивизиона 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Соледар уничтожено более 30 процентов военнослужащих и выведена большая часть артиллерийских орудий", — заявили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВойска воздушно-космической обороныСоледар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала