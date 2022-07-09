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Украинские войска обстреляли поселок Сигнальное в ДНР - РИА Новости, 09.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска обстреляли поселок Сигнальное в ДНР
Украинские войска обстреляли поселок Сигнальное в ДНР - РИА Новости, 09.07.2022
Украинские войска обстреляли поселок Сигнальное в ДНР
Украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по поселку Сигнальное в Донецкой народной республике, заявило представительство ДНР в... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T16:54
2022-07-09T16:54
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по поселку Сигнальное в Донецкой народной республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.45 (время совпадает с мс - ред.) - н.п. Новомихайловка - н.п. Сигнальное: выпущено шесть снарядов калибром 152 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
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украина, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
16:54 09.07.2022
 
Украинские войска обстреляли поселок Сигнальное в ДНР

В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили шесть снарядов по поселку Сигнальное

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела поселка Сигнальное в ДНР
Последствия обстрела поселка Сигнальное в ДНР - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Последствия обстрела поселка Сигнальное в ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по поселку Сигнальное в Донецкой народной республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.45 (время совпадает с мс - ред.) - н.п. Новомихайловка - н.п. Сигнальное: выпущено шесть снарядов калибром 152 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
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