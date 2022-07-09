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В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение
В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 09.07.2022
В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение
Ливни, ветер с порывами до 22 метров в секунду и смерчи возможны на территории Кубани в течение ближайших трех дней, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T12:33
2022-07-09T12:33
2022-07-09T17:46
общество
анапа
краснодарский край
новости - туризм
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СОЧИ, 9 июл – РИА Новости. Ливни, ветер с порывами до 22 метров в секунду и смерчи возможны на территории Кубани в течение ближайших трех дней, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Краснодарскому краю."По данным Краснодарского ЦГМС филиала ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС": в период с 11.00-13.00 часов 09.07.2022 г и до конца суток 09.07.2022 года, а также в течение суток 10.07 и 11.07.2022 года местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами 20-22 м/с", - говорится в сообщении.Уточняется, что на участке от Анапы до Магри могут формироваться смерчи над морем.
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анапа
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, анапа, краснодарский край, новости - туризм
12:33 09.07.2022 (обновлено: 17:46 09.07.2022)
В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение
В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение до 11 июля
СОЧИ, 9 июл – РИА Новости. Ливни, ветер с порывами до 22 метров в секунду и смерчи возможны на территории Кубани в течение ближайших трех дней, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Краснодарскому краю.
"По данным Краснодарского ЦГМС филиала ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС": в период с 11.00-13.00 часов 09.07.2022 г и до конца суток 09.07.2022 года, а также в течение суток 10.07 и 11.07.2022 года местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами 20-22 м/с", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на участке от Анапы
до Магри могут формироваться смерчи над морем.