https://ria.ru/20220709/shtorm-1801397510.html

В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение

В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 09.07.2022

В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение

Ливни, ветер с порывами до 22 метров в секунду и смерчи возможны на территории Кубани в течение ближайших трех дней, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по... РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T12:33

2022-07-09T12:33

2022-07-09T17:46

общество

анапа

краснодарский край

новости - туризм

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СОЧИ, 9 июл – РИА Новости. Ливни, ветер с порывами до 22 метров в секунду и смерчи возможны на территории Кубани в течение ближайших трех дней, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Краснодарскому краю."По данным Краснодарского ЦГМС филиала ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС": в период с 11.00-13.00 часов 09.07.2022 г и до конца суток 09.07.2022 года, а также в течение суток 10.07 и 11.07.2022 года местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами 20-22 м/с", - говорится в сообщении.Уточняется, что на участке от Анапы до Магри могут формироваться смерчи над морем.

https://radiosputnik.ria.ru/20220705/pogoda-1800387167.html

анапа

краснодарский край

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, анапа, краснодарский край, новости - туризм