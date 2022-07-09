https://ria.ru/20220709/shri-lanka-1801452637.html
Парламент Шри-Ланки уведомил президента о требовании его отставки
Парламент Шри-Ланки уведомил президента о требовании его отставки - РИА Новости, 09.07.2022
Парламент Шри-Ланки уведомил президента о требовании его отставки
Спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абейвардена официально проинформировал президента Готабайю Раджапаксу о решениях, принятых на сегодняшнем собрании... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T19:41
2022-07-09T19:41
2022-07-09T19:41
политический кризис в шри-ланке
шри-ланка
в мире
готабая раджапакса
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 июл – РИА Новости. Спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абейвардена официально проинформировал президента Готабайю Раджапаксу о решениях, принятых на сегодняшнем собрании лидеров партии, в частности о требовании его отставки сообщает издание Adaderana со ссылкой на канцелярию спикера."В письме, направленном президенту, спикер уведомил президента о следующих решениях, принятых премьер-министром Ранилом Викремесингхе и другими лидерами политических партий: президент и премьер-министр без промедления покидают свои соответствующие должности, созыв парламента в течение 7 дней для назначения исполняющего обязанности президента, назначение временного правительства и нового премьер-министра при исполняющем обязанности президента на основе консенсуса представителей всех партий, проведение выборов в надлежащее время, чтобы позволить народу избрать новых представителей общественности", - цитирует издание письмо спикера.В субботу многотысячные протесты охватили столицу Шри-Ланки. Вместо запланированного на этот день мирного марша протестующие прорвали заслоны полиции и захватили дворец президента. Сам президент был эвакуирован и, согласно сообщениям СМИ, мог покинуть Шри-Ланку на самолете. По данным медиков, ранения в результате протестов получили не менее 40 человек, в том числе двое полицейских.Лидеры партий страны в ходе прошедшего во второй половине дня экстренного заседания призвали президента и премьера уйти в отставку, назначить временным президентом спикера парламента, в течении 30 дней избрать из членов парламента нового главу государства а также назначить временное общепартийное правительство и провести выборы в ближайшее время.Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения страной независимости в 1948 году. Пандемия коронавируса ударила по туристическому сектору, ключевому источнику иностранной валюты, в результате чего Шри-Ланка не может купить достаточно топлива. В стране ощущается нехватка продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными перебоями в подаче электроэнергии из-за нехватки топлива. При этом внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.
https://ria.ru/20220709/mid-1801432595.html
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политический кризис в шри-ланке, шри-ланка, в мире, готабая раджапакса
Парламент Шри-Ланки уведомил президента о требовании его отставки
Спикер парламента Шри-Ланки официально уведомил Раджапаксу о требовании его отставки
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 июл – РИА Новости.
Спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абейвардена официально проинформировал президента Готабайю Раджапаксу о решениях, принятых на сегодняшнем собрании лидеров партии, в частности о требовании его отставки сообщает
издание Adaderana со ссылкой на канцелярию спикера.
"В письме, направленном президенту, спикер уведомил президента о следующих решениях, принятых премьер-министром Ранилом Викремесингхе и другими лидерами политических партий: президент и премьер-министр без промедления покидают свои соответствующие должности, созыв парламента в течение 7 дней для назначения исполняющего обязанности президента, назначение временного правительства и нового премьер-министра при исполняющем обязанности президента на основе консенсуса представителей всех партий, проведение выборов в надлежащее время, чтобы позволить народу избрать новых представителей общественности", - цитирует издание письмо спикера.
В субботу многотысячные протесты охватили столицу Шри-Ланки
. Вместо запланированного на этот день мирного марша протестующие прорвали заслоны полиции и захватили дворец президента. Сам президент был эвакуирован и, согласно сообщениям СМИ, мог покинуть Шри-Ланку на самолете. По данным медиков, ранения в результате протестов получили не менее 40 человек, в том числе двое полицейских.
Лидеры партий страны в ходе прошедшего во второй половине дня экстренного заседания призвали президента и премьера уйти в отставку, назначить временным президентом спикера парламента, в течении 30 дней избрать из членов парламента нового главу государства а также назначить временное общепартийное правительство и провести выборы в ближайшее время.
Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения страной независимости в 1948 году. Пандемия коронавируса ударила по туристическому сектору, ключевому источнику иностранной валюты, в результате чего Шри-Ланка не может купить достаточно топлива. В стране ощущается нехватка продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными перебоями в подаче электроэнергии из-за нехватки топлива. При этом внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.