https://ria.ru/20220709/shri-lanka-1801449198.html

Протестующие на Шри-Ланке подожгли резиденцию премьера

Протестующие на Шри-Ланке подожгли резиденцию премьера - РИА Новости, 09.07.2022

Протестующие на Шри-Ланке подожгли резиденцию премьера

Протестующие на Шри-Ланке подожгли резиденцию премьера Ранила Викремесингхе, сообщило издание Newswire со ссылкой на офис главы правительства. РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T19:14

2022-07-09T19:14

2022-07-09T21:24

в мире

политический кризис в шри-ланке

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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 июл — РИА Новости. Протестующие на Шри-Ланке подожгли резиденцию премьера Ранила Викремесингхе, сообщило издание Newswire со ссылкой на офис главы правительства."Протестующие ворвались в частную резиденцию премьер-министра Ранила Викремесингхе и подожгли ее", — сообщил офис премьера.Состояние самого Викремесингхе не уточняется.Ранее в субботу премьер-министр Шри-Ланки согласился уйти в отставку, однако, как уточнила его пресс-служба, это произойдет только после формирования нового правительства, в котором будут представлены все партии страны.Девятого июля многотысячные протесты охватили столицу Шри-Ланки. Вместо запланированного мирного марша протестующие прорвали кордоны полиции и захватили дворец главы государства. Местные СМИ пишут, что президент Готабая Раджапакса мог улететь из страны.В ходе протестов ранения получили не менее 40 человек, в том числе двое полицейских.Лидеры политических партий собрались на экстренное заседание, по итогам которого призвали президента и премьера уйти в отставку, назначить временным главой государства спикера парламента, в течение 30 дней избрать из членов парламента нового президента, а также назначить временное общепартийное правительство и в ближайшее время провести выборы.Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения независимости в 1948 году. Пандемия коронавируса ударила по туристическому сектору, ключевому источнику валюты, в результате этого власти не могут обеспечить страну топливом. На Шри-Ланке возник дефицит продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и газа. Электроэнергию во многие районы подают с перебоями.

https://ria.ru/20220709/mid-1801432595.html

https://ria.ru/20220709/shri-lanka-1801415120.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры протестов на Шри-Ланке Видео со шри ланки, от наших спикеров, активистов протеста 2022-07-09T19:14 true PT0M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, политический кризис в шри-ланке