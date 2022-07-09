https://ria.ru/20220709/shri-lanka-1801449198.html
Протестующие на Шри-Ланке подожгли резиденцию премьера
Протестующие на Шри-Ланке подожгли резиденцию премьера - РИА Новости, 09.07.2022
Протестующие на Шри-Ланке подожгли резиденцию премьера
Протестующие на Шри-Ланке подожгли резиденцию премьера Ранила Викремесингхе, сообщило издание Newswire со ссылкой на офис главы правительства. РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T19:14
2022-07-09T19:14
2022-07-09T21:24
в мире
политический кризис в шри-ланке
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 июл — РИА Новости. Протестующие на Шри-Ланке подожгли резиденцию премьера Ранила Викремесингхе, сообщило издание Newswire со ссылкой на офис главы правительства."Протестующие ворвались в частную резиденцию премьер-министра Ранила Викремесингхе и подожгли ее", — сообщил офис премьера.Состояние самого Викремесингхе не уточняется.Ранее в субботу премьер-министр Шри-Ланки согласился уйти в отставку, однако, как уточнила его пресс-служба, это произойдет только после формирования нового правительства, в котором будут представлены все партии страны.Девятого июля многотысячные протесты охватили столицу Шри-Ланки. Вместо запланированного мирного марша протестующие прорвали кордоны полиции и захватили дворец главы государства. Местные СМИ пишут, что президент Готабая Раджапакса мог улететь из страны.В ходе протестов ранения получили не менее 40 человек, в том числе двое полицейских.Лидеры политических партий собрались на экстренное заседание, по итогам которого призвали президента и премьера уйти в отставку, назначить временным главой государства спикера парламента, в течение 30 дней избрать из членов парламента нового президента, а также назначить временное общепартийное правительство и в ближайшее время провести выборы.Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения независимости в 1948 году. Пандемия коронавируса ударила по туристическому сектору, ключевому источнику валюты, в результате этого власти не могут обеспечить страну топливом. На Шри-Ланке возник дефицит продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и газа. Электроэнергию во многие районы подают с перебоями.
https://ria.ru/20220709/mid-1801432595.html
https://ria.ru/20220709/shri-lanka-1801415120.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/09/1801406531_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_21235b9661e2f4aa0994c02e7912a0d2.jpg
Кадры протестов на Шри-Ланке
Видео со шри ланки, от наших спикеров, активистов протеста
2022-07-09T19:14
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, политический кризис в шри-ланке
19:14 09.07.2022 (обновлено: 21:24 09.07.2022)
Протестующие на Шри-Ланке подожгли резиденцию премьера
Протестующие на Шри-Ланке подожгли частную резиденцию премьера Ранила Викремесингхе
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 июл — РИА Новости.
Протестующие на Шри-Ланке подожгли резиденцию премьера Ранила Викремесингхе, сообщило издание Newswire
со ссылкой на офис главы правительства.
"Протестующие ворвались в частную резиденцию премьер-министра Ранила Викремесингхе и подожгли ее", — сообщил офис премьера.
Состояние самого Викремесингхе не уточняется.
Ранее в субботу премьер-министр Шри-Ланки
согласился уйти в отставку, однако, как уточнила его пресс-служба, это произойдет только после формирования нового правительства, в котором будут представлены все партии страны.
Девятого июля многотысячные протесты охватили столицу Шри-Ланки. Вместо запланированного мирного марша протестующие прорвали кордоны полиции и захватили дворец главы государства. Местные СМИ пишут, что президент Готабая Раджапакса
мог улететь из страны.
В ходе протестов ранения получили не менее 40 человек, в том числе двое полицейских.
Лидеры политических партий собрались на экстренное заседание, по итогам которого призвали президента и премьера уйти в отставку, назначить временным главой государства спикера парламента, в течение 30 дней избрать из членов парламента нового президента, а также назначить временное общепартийное правительство и в ближайшее время провести выборы.
Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения независимости в 1948 году. Пандемия коронавируса ударила по туристическому сектору, ключевому источнику валюты, в результате этого власти не могут обеспечить страну топливом. На Шри-Ланке возник дефицит продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и газа. Электроэнергию во многие районы подают с перебоями.